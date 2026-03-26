Digital Chat Station сообщил, что Apple тестирует 200-мегапиксельный основной сенсор для iPhone.

Digital Chat Station , известный инсайдер из Weibo, опубликовал информацию о тестировании Apple нового сенсора. По его данным, компания проверяет 200-мегапиксельную камеру с размером сенсора 1/1,2 дюйма — это больше, чем 1/1,3-дюймовый сенсор в Galaxy S26 Ultra. Сейчас последние модели iPhone оснащены 48-мегапиксельными камерами. Переход на 200 Мп позволил бы, например, использовать 4-кратный зум без потери качества или кадрировать снимки без сильной потери деталей.

Изображение: WCCF Tech

У большого сенсора есть физическое преимущество: он собирает больше света. Это дает более детализированные кадры и меньше шума на снимках. Samsung использует такие сенсоры уже несколько лет, подтолкнув к этому и китайских производителей.

Apple традиционно внедряет новые характеристики позже конкурентов. И сейчас речь только о тестах. В комментариях инсайдер уточнил, что компания проверяет именно основной сенсор. Телеобъектив и сверхширокоугольная камера, скорее всего, останутся на 48 Мп.

Появится ли этот сенсор в серийных iPhone — вопрос открытый. Параллельно ходят слухи о разработке Apple другой камеры, LOFIC, с расширенным динамическим диапазоном. Но пока ни то, ни другое не подтверждено.

