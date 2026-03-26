Мышь MS526C разработана для повышения безопасности и производительности на рабочем месте

Dell добавила функцию авторизации прямо в базовый аксессуар: новая мышь MS526C позволяет разблокировать компьютер без ввода пароля.

MS526C получила встроенный сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello. Пользователь прикладывает палец — система сразу распознает его и открывает доступ. Сама мышь выполнена в минималистском стиле. Корпус симметричный, подходит для обеих рук, форма стандартная для длительной работы. Вес — около 73 граммов, размеры остаются в привычных рамках полноразмерных моделей.

Внутри установлен оптический сенсор с чувствительностью до 6000 DPI. При этом Dell отказалась от отдельной кнопки переключения DPI — ее место занял сканер отпечатков. Такой выбор прямо показывает, на чем сделали акцент.

Подключение идет через кабель USB-A длиной 1,8 метра, поэтому устройство работает без задержек и не требует зарядки.