Нидерландская телерадиокомпания NOS сообщила, что в церкви города Маастрихт обнаружили скелет, который может принадлежать знаменитому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, графу д'Артаньяну.

Как передает NOS, находка в одной из церквей Маастрихта заставила вернуться к старой версии о месте захоронения д’Артаньяна. Речь идет о фигуре Шарля де Бац де Кастельмора (Charles de Batz de Castelmore), офицера при дворе Людовика XIV, погибшего во время военной кампании XVII века.

Все началось с обычных строительных работ: пол в храме частично просел, и рабочие начали вскрывать основание. Под слоем грунта обнаружили человеческий скелет, после чего к делу подключились специалисты. Уже на первом осмотре стало понятно, что находка может иметь историческое значение.

В области груди у останков заметили следы повреждения, рядом нашли фрагменты мушкетной пули. В том же захоронении лежала монета французского происхождения. Эти детали совпадают с известными обстоятельствами гибели д’Артаньяна, который в 1673 году участвовал в осаде Маастрихта и получил смертельное ранение.

Долгое время историки не могли точно сказать, где его похоронили. Существовало предположение, что тело не вывезли во Францию из-за боевых действий и оставили неподалеку от военного лагеря. Теперь эта версия получила конкретное подтверждение в виде находки, но окончательный ответ еще впереди.

Образцы отправили на ДНК-анализ в Мюнхен. Их сравнят с данными потомков рода де Бац — это должно подтвердить или опровергнуть, принадлежат ли останки д’Артаньяну.