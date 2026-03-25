Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова допустила проведение дистанционного электронного голосования через спутники.

Глава ЦИК назвала голосование через спутники своей второй «сумасшедшей идеей» – после системы «Мобильный избиратель», которую запустили в 2017 году. Теперь комиссия прорабатывает технологию для мест, где нет обычной связи.

Памфилова рассказала, что ЦИК сотрудничает с компанией «Бюро 1440», которая развивает низкоорбитальную спутниковую группировку. По ее словам, стороны уже два года «присматриваются» друг к другу, и скоро может быть подписано соглашение.

Вчера стало известно о первом пакетном запуске 16 космических аппаратов (подробнее об этом можно прочесть здесь ). В дальнейшем планируют вывести на орбиту сотни спутников, чтобы обеспечить связью труднодоступные районы.

Памфилова подчеркнула, что такой формат голосования осуществим в ближайшем будущем. Она отметила, что когда-то «Мобильный избиратель» тоже казался невозможным, но сейчас система работает и позволяет голосовать с любого удобного участка.