Renault решила не гнаться за передовыми технологиями автономного управления, которые тестируют Hyundai, Mercedes-Benz и BMW. Вместо этого компания выбрала прагматичный подход. Робот Calvin-40, разработанный всего за 40 дней, не имеет головы и не пытается имитировать поведение человека. Его задача проще: выполнять тяжелую физическую работу.

Фотография - Wandercraft

Робот не предназначен для ответственных работ на сборочных линиях, где по-прежнему нужны люди. По словам главы производства Renault Тьерри Шарве (Thierry Charvet), Calvin-40 позволяет автоматизировать участки, где раньше это было невозможно из-за ограниченного пространства.

Автопроизводитель уже сократил время сборки электромобилей до 10 часов. С внедрением роботов компания рассчитывает уменьшить этот показатель еще на 30 процентов. Главная цель — освободить людей от монотонных и физически изнурительных задач. Шарве подчеркнул, что его «интересуют эффективные и недорогие устройства автоматизации, даже если они выглядят как люди».