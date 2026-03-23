С выходом Death Stranding 2: On the Beach на ПК студия Kojima Productions добавила в игру новый уровень сложности «To the Wilder». Режим, также доступный на PS5, позиционируется разработчиками как «верхний предел» возможного.

Когда Death Stranding 2 вышла на консолях, многие игроки сочли ее слишком простой. Даже режим «Brutal» не давал желаемого напряжения. Kojima Productions учла отзывы и к релизу на PC подготовила новый уровень сложности. Ведущий дизайнер уровней Хироаки Ёсиике (Hiroaki Yoshiike) в интервью PC Gamer объяснил, что «To the Wilder» — это ответ на запросы тех, кому было недостаточно.

Скриншот из игры Death Stranding 2: On The Beach, запущенной на ПК

В новом режиме Timefall, кислотный дождь, разрушающий снаряжение и ускоряющий старение персонажа, действует быстрее. Управление ресурсами перестало быть второстепенной задачей. Теперь перед каждой миссией приходится тщательно планировать маршрут и подбирать экипировку.

Ёсиике отмечает: у многих геймеров после первого прохождения остаются предметы, которыми они ни разу не воспользовались. В «To the Wilder» эти вещи могут стать ключевыми. Какими именно — разработчики не раскрывают, предлагая игрокам выяснить это самостоятельно.

Студия не планировала включать этот режим изначально. Но после того как игроки назвали «Brutal» недостаточно жестким, команда решила поднять планку. По словам Ёсиике, «To the Wilder» — это тот верхний предел, который разработчики могут предложить, чтобы игрок получил одновременно сложный и увлекательный опыт.