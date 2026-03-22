Китай объявил о новых крупных находках полезных ископаемых, необходимых для высокотехнологичных производств. Государственное агентство Синьхуа сообщило, что на руднике Маониупин в провинции Сычуань подтверждены запасы в 9,7 миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. Это увеличило общие доказанные ресурсы месторождения до 10,4 миллиона тонн.

Там же обнаружили 27,1 миллиона тонн флюорита и 37,2 миллиона тонн барита. По словам Вана Дэнхуна (Wang Denghong), директора Института минеральных ресурсов Китайской академии геологических наук, масштабы этих двух месторождений можно назвать «потрясающими». Флюорит используют при производстве полупроводников и литий-ионных батарей. Барит незаменим в нефтегазодобыче — он стабилизирует скважины и предотвращает выбросы. Без него, отмечает ученый, современная разведка углеводородов фактически остановилась бы.

В провинции Ганьсу власти объявили об открытии еще 51 455 тонн сурьмы в уезде Таньчан. Этот металл применяют в качестве огнезащитного состава в пластиках и электронных компонентах. Новая находка увеличит доказанные запасы региона более чем на 50%.