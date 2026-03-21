Apple увеличивает доход от приложений с генеративным ИИ

Apple не торопится запускать собственные передовые ИИ-модели, но это не мешает компании зарабатывать на буме генеративных нейросетей. Стандартная комиссия App Store, до 30% от подписок, превратилась в стабильный источник дохода. Данные AppMagic показывают: за прошлый год разработчики приложений с ИИ-функциями принесли Apple $900 млн.

Львиную долю, 75% от всей суммы, обеспечил сервис ChatGPT от OpenAI. Приложение Grok AI от компании xAI дало лишь около 5% от совокупного дохода. Остальное распределилось между другими разработчиками, которые внедряют генеративные модели в свои продукты.

В 2026-м Apple рассчитывает перешагнуть отметку в $1 млрд только за счет комиссий с ИИ-приложений. При этом компания сама готовится усилить свои позиции в этой сфере. Этим летом выйдет обновленная Siri с функциями внутри приложений, распознаванием личного контекста и информации на экране. А в следующем году, с выходом iOS 27, Apple запустит отдельного чат-бота Siri на собственных TPU и облачной инфраструктуре Google.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, чат-бот будет интегрирован прямо в систему, а не выйдет как отдельное приложение. Он сможет осуществлять поиск в интернете, генерировать изображения, анализировать файлы и подтягивать персональные данные для выполнения задач. В основе нового помощника — более продвинутая версия модели Google Gemini, которую внутри Apple называют Foundation Models версии 11.