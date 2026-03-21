Проект в Огайо потребует отдельную энергетическую инфраструктуру

Японская SoftBank Group готовит масштабный проект в американском штате Огайо. Новый центр обработки данных для ИИ может стать одним из крупнейших в истории. Его энергопотребление достигнет 10 гигаватт — это существенная доля от общей генерирующей мощности штата, которая в 2024 году составляла около 30 ГВт.

Площадка для строительства — почти 15 млн квадратных метров в Пикетоне. Во времена холодной войны там производили оружейный уран, позже — гражданское ядерное топливо, а в 2001-м завод закрыли. Теперь эту территорию задействуют под вычислительную инфраструктуру, стоимость которой оценивают в 30–40 млрд долларов.

Питать ЦОД будет электростанция на природном газе. Ее строительство обойдется еще в 33 млрд долларов. Компания SB Energy (подконтрольна SoftBank) развернет парк газовых турбин общей мощностью около 9,2 ГВт, плюс еще 800 МВт планируют добавить позже. Турбины не будут размещены в одном месте — их распределят по региону. Первые мощности установят в течение года, а полномасштабный запуск намечен на конец десятилетия.

Местный энергетический оператор American Electric Power потратит 4,2 млрд долларов на модернизацию сетей и линий передач, чтобы выдержать такую нагрузку. В SoftBank пока не раскрывают, какое оборудование установят в ЦОД. Но сроки позволяют предположить: на ранних этапах там появятся ускорители Nvidia Rubin или AMD Instinct MI455X, а к концу десятилетия — уже следующие поколения чипов. Проект реализуют в рамках американо-японской инвестиционной программы на 550 млрд долларов, и он не связан с известным проектом Stargate.