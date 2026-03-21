Ученые из Института Карла Сагана при Корнелльском университете опубликовали список экзопланет, наиболее подходящих для поиска жизни.

Астрономы из Корнелльского университета (США) решили разобраться в растущем списке открытых экзопланет и выделить те, где условия действительно могут напоминать земные. Они сравнили количество звездной энергии, которое получают Венера, Земля и Марс, и применили этот же принцип к планетам за пределами Солнечной системы.

В итоговый перечень попали только скалистые планеты, по размерам близкие к Земле. Среди самых известных — Проксима Центавра b, которая находится всего в 4,2 световых годах от нас, и четыре планеты в системе TRAPPIST-1 (d, e, f и g), удаленной на 40 световых лет. Все они вращаются на таком расстоянии от своих звезд, где теоретически возможна жидкая вода.

Авторское представление о том, как может выглядеть планетная система TRAPPIST-1, показывает (слева направо) TRAPPIST-1 a, b, c, d, e, f, g и h, основываясь на имеющихся данных о диаметрах, массах и расстояниях от звезды-хозяина. Из них TRAPPIST-1 d, e, f и g считаются планетами, наиболее похожими на Землю. Фото: NASA/ JPL-Caltech.

Авторы исследования подчеркивают: их работа не доказывает наличие жизни на этих планетах. Она лишь указывает, на какие объекты стоит направлять телескопы James Webb и Nancy Grace Roman (запуск запланирован на 2027 год), чтобы искать биосигнатуры. Соавтор исследования Гиллис Лоури (Gilles Lowry) пояснил: цель проекта — определить лучшие цели для наблюдений. А Эбигейл Бол (Abigail Ball) добавила, что использование Венеры и Марса в качестве ориентиров помогает отсеивать планеты, которые получают слишком много или слишком мало тепла от своих звезд.

Диаграмма, показывающая границы обитаемой зоны для разных типов звезд с каменистыми экзопланетами, от Bohl et al. (2026). Границы обитаемой зоны смещаются в зависимости от цвета звезды, поскольку разные длины волн света по-разному нагревают атмосферу планеты. Авторство: Гиллис Лоури / Пабло Карлос Будасси