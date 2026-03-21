Global_Chronicles
Астрономы назвали 45 экзопланет, на которых вероятнее всего есть жизнь
Ученые из Института Карла Сагана при Корнелльском университете опубликовали список экзопланет, наиболее подходящих для поиска жизни.

Астрономы из Корнелльского университета (США) решили разобраться в растущем списке открытых экзопланет и выделить те, где условия действительно могут напоминать земные. Они сравнили количество звездной энергии, которое получают Венера, Земля и Марс, и применили этот же принцип к планетам за пределами Солнечной системы.

Изображение - ChatGPT

В итоговый перечень попали только скалистые планеты, по размерам близкие к Земле. Среди самых известных — Проксима Центавра b, которая находится всего в 4,2 световых годах от нас, и четыре планеты в системе TRAPPIST-1 (d, e, f и g), удаленной на 40 световых лет. Все они вращаются на таком расстоянии от своих звезд, где теоретически возможна жидкая вода.

Авторское представление о том, как может выглядеть планетная система TRAPPIST-1, показывает (слева направо) TRAPPIST-1 a, b, c, d, e, f, g и h, основываясь на имеющихся данных о диаметрах, массах и расстояниях от звезды-хозяина. Из них TRAPPIST-1 d, e, f и g считаются планетами, наиболее похожими на Землю. Фото: NASA/ JPL-Caltech.

Авторы исследования подчеркивают: их работа не доказывает наличие жизни на этих планетах. Она лишь указывает, на какие объекты стоит направлять телескопы James Webb и Nancy Grace Roman (запуск запланирован на 2027 год), чтобы искать биосигнатуры. Соавтор исследования Гиллис Лоури (Gilles Lowry) пояснил: цель проекта — определить лучшие цели для наблюдений. А Эбигейл Бол (Abigail Ball) добавила, что использование Венеры и Марса в качестве ориентиров помогает отсеивать планеты, которые получают слишком много или слишком мало тепла от своих звезд.

Диаграмма, показывающая границы обитаемой зоны для разных типов звезд с каменистыми экзопланетами, от Bohl et al. (2026). Границы обитаемой зоны смещаются в зависимости от цвета звезды, поскольку разные длины волн света по-разному нагревают атмосферу планеты. Авторство: Гиллис Лоури / Пабло Карлос Будасси      

#астрономия #экзопланеты #внеземная жизнь #trappist-1 #proxima centauri b #проксима центавра b
Источник: yahoo.com
Популярные новости

Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
1
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
Карл Пей: эпоха мобильных приложений закончится — их заменит искусственный интеллект
+
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Нейросеть Xiaomi MiMo V2 Pro превзошла Grok Илона Маска в тестах Artificial Analysis
+
Volga возвращается на рынок с кроссовером K50 и запуском производства в 2026 году
1

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
27
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
8
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
10
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2

Сейчас обсуждают

asdf2026
01:31
>Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone Исследователи обнаружили iOS? Шок, сенсация
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
IRanPast
01:31
хохла коробит
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
asdf2026
01:27
А на другой стороне Эпштейн
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
Cowboy Huggies
01:20
А раньше говорили, что у GTX 1060 с 6 Гб чип слабый, поэтому покупка GTX 1060 с 6 Гб бессмысленна, где эти люди? Получается смысл есть!
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
DTS
01:16
Чем тебе ава не нравится? У меня такая картинка за стеклом на книжной полке была еще в 1992 году, только на желтом фоне, не на белом. До недавнего еще её видел на месте, надо съездить забрать чтоб не ...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
DTS
01:04
Там везде пробито.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Михаил Алёшин
00:54
Нет ника го смысла спорить на эту тему. Всё уже объяснялось 100 раз. Индустрия должна идти в перёд а не топтаться на месте. Честною производительность получать становится всё сложней и дороже. Отсюда ...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
DTS
00:38
Перенес TEMP на RAM диск, на форуме тут надо мной "смеялись", пугали, что будут проблемы если диск (у меня динамический на 20 ГБ) переполнится. Типа диск C: не может переполниться, и если вдруг это сл...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
TechoNews
00:36
ну, это как раз и компактное. экран тут плоский, но без безеля. С последним дизайн совсем другой будет, да и на стекло можно пленку ляпнуть, а безель, особенно в недорогих устройствах будет царапаться...
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
Dentarg
00:26
Товарищи с такими авами с радостью и энтузиазмом воспринимают всё, что спускают сверху.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
