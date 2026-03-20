Global_Chronicles
Рекламодатели ускорили размещения в Telegram на фоне заявлений РКН о его возможной блокировке
Издание Коммерсантъ со ссылкой на данные сервиса CloudBuying сообщает о росте рекламной активности в Telegram после 10 февраля. Количество публикаций увеличилось на 15–20% по сравнению с началом года и достигло 50–52 тысяч в сутки.

После заявлений о возможных ограничениях Telegram рекламный рынок повел себя не так, как можно было ожидать. Как пишет Коммерсантъ, часть компаний начала активнее размещать рекламу и переносить публикации на более ранние даты, чтобы снизить риски.

Изображение - ChatGPT

Статистика CloudBuying, основанная на данных TGStat, показывает заметный сдвиг уже после 10 февраля. Если в январе и начале февраля ежедневно публиковалось в среднем 30–45 тыс. рекламных постов, то затем показатель вырос до 50 тыс. и более. В отдельные дни число размещений приближалось к 52 тыс.

В годовом сравнении рост выглядит еще заметнее: объем рекламы увеличился примерно на 50%. При этом анализ учитывает только публикации с обязательной маркировкой, что позволяет говорить о реальной динамике сегмента.

Причина скачка лежит в поведении самих рекламодателей. Многие компании не стали откладывать кампании и начали размещать их раньше запланированного срока. Это особенно характерно для крупных проектов с фиксированными дедлайнами, где перенос сроков напрямую влияет на результат.

К началу текущего месяца активность частично снизилась, однако осталась выше уровней начала года. Дополнительно вырос интерес к Telegram Ads, чему способствовало снижение минимальной стоимости показов. При этом цены на размещения не сформировали единого тренда и меняются в зависимости от сегмента и размера каналов.

#telegram #реклама #ограничения #cloudbuying
Источник: kommersant.ru
Популярные новости

Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
+
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
3
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+
Карл Пей: эпоха мобильных приложений закончится — их заменит искусственный интеллект
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Ютубер собрал ПК на Core i3-9100F с GTX 1050 Ti 4 ГБ и протестировал его в играх
+
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
26
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
6
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
1

Сейчас обсуждают

Phantom Lord
22:24
Холобот, ваше скоро - это никогда )))
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
TM1
22:22
4670. Да, охлад неважнецкий. Она где-то года два проработала. А так кристалл выше 48°Ц не греется, бенчи я на ней не гонял, изредка в фаркрай поигрывал.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
SoboL43
22:18
А зачем производители делают экран выпуклым? Ясно же, что царапаться будет, как не в себя! Защитите его безелем. Я понимаю - бюджетное устройство, но должна же логика, хоть какая-то, присутствовать. И...
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
LorDex
22:14
Говорили что комплект HBM памяти в то время обходился в закупке дороже чипа. Это при том, что АМД в то время откровенно демпинговала на этих картах, но они всё равно на выходе были не дешёвыми. Жаль H...
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Dentarg
22:12
Такая картинка больше подходит для иллюстрации
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
TM1
22:09
Возможно. Но эта карта - 5090 своего времени, самая быстрая для AGP.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Dentarg
21:59
Ясно, обиженный скуф. Ты кстати скоро исчезнешь.
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Dentarg
21:58
Даже в такой новости реклама. И даже не масок на лицо.
Двое мужчин похитили несколько сотен модулей ОЗУ и SSD на сумму более $80 000 из магазина в Индии
Konni
21:56
Так заработать на новое - таланта нет. И даже таланта заработать на старое, но еще годное, тоже. Вот и остается ковыряться в неликвиде, которым даже аффинажники брезгуют.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Roditch
21:54
DLSS 5.0 совершенно ломает карту теней. Нейросеть просто игнорирует источники света.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
