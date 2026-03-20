Издание Коммерсантъ со ссылкой на данные сервиса CloudBuying сообщает о росте рекламной активности в Telegram после 10 февраля. Количество публикаций увеличилось на 15–20% по сравнению с началом года и достигло 50–52 тысяч в сутки.

После заявлений о возможных ограничениях Telegram рекламный рынок повел себя не так, как можно было ожидать. Как пишет Коммерсантъ, часть компаний начала активнее размещать рекламу и переносить публикации на более ранние даты, чтобы снизить риски.

Статистика CloudBuying, основанная на данных TGStat, показывает заметный сдвиг уже после 10 февраля. Если в январе и начале февраля ежедневно публиковалось в среднем 30–45 тыс. рекламных постов, то затем показатель вырос до 50 тыс. и более. В отдельные дни число размещений приближалось к 52 тыс.

В годовом сравнении рост выглядит еще заметнее: объем рекламы увеличился примерно на 50%. При этом анализ учитывает только публикации с обязательной маркировкой, что позволяет говорить о реальной динамике сегмента.

Причина скачка лежит в поведении самих рекламодателей. Многие компании не стали откладывать кампании и начали размещать их раньше запланированного срока. Это особенно характерно для крупных проектов с фиксированными дедлайнами, где перенос сроков напрямую влияет на результат.

К началу текущего месяца активность частично снизилась, однако осталась выше уровней начала года. Дополнительно вырос интерес к Telegram Ads, чему способствовало снижение минимальной стоимости показов. При этом цены на размещения не сформировали единого тренда и меняются в зависимости от сегмента и размера каналов.