Global_Chronicles
Поиск экзотроянов в звездных системах типа «черная вдова» огорчил американских астрономов
Астрономы из США проверили двойные пульсарные системы на наличие экзотроянов. Прямых подтверждений не нашли, но часть возможных сценариев удалось исключить.

Астроном Джексон Тейлор (Jackson Taylor) из США вместе с коллегами решил проверить, могут ли экзотрояны существовать рядом с пульсарами — одними из самых жёстких сред в космосе. Идея опирается на известный факт: подобные конфигурации часто встречаются в Солнечной системе, значит, они могут появляться и в других местах. 

Художественное изображение пульсара B1957+20 — пример «чёрной вдовы». Источник: NASA/CXC/M.Weiss

Экзотрояны — это тела, которые находятся в точках Лагранжа L4 и L5 и движутся по одной орбите с более массивным объектом. В таких точках гравитация уравновешивается, и объект может долго сохранять стабильное положение. В Солнечной системе подобные конфигурации известны давно, особенно рядом с Юпитером.

В новой работе внимание сосредоточили на системах типа «черная вдова». В них миллисекундный пульсар постепенно разрушает звезду-компаньона с очень малой массой. Система выглядит нестабильной, но именно это соотношение масс допускает существование устойчивых орбит для третьего тела.

Наблюдать экзотрояны напрямую в таких условиях нельзя, поэтому Тейлор применил косвенные методы. В системе PSR J1641+8049 он сопоставил оптическую кривую блеска звезды с радиосигналами пульсара. Расхождение между ними могло бы указать на дополнительный объект.

Отдельно он проанализировал 15-летние данные проекта NANOGrav, где фиксируется время прихода радиосигналов. Наличие экзотрояна должно вызывать небольшие колебания центра масс системы и сдвиги во времени сигналов.

Итог оказался скромным. Из девяти изученных систем в двух зафиксированные сигналы объяснили шумом и ограничениями наблюдений. В остальных семи случаях данные не показали присутствия троянских объектов в пределах чувствительности — вплоть до тел с массой меньше земной. Отдельно для системы, проверенной методом сравнения оптических и радиоданных, удалось установить верхний предел: возможный троянский объект не превышает восьми масс Юпитера.

#космос #экзопланеты #пульсары #черная вдова #nanograv #точки лагранжа #экзотрояны
Источник: phys.org
