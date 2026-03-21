Астрономы из США проверили двойные пульсарные системы на наличие экзотроянов. Прямых подтверждений не нашли, но часть возможных сценариев удалось исключить.

Астроном Джексон Тейлор (Jackson Taylor) из США вместе с коллегами решил проверить, могут ли экзотрояны существовать рядом с пульсарами — одними из самых жёстких сред в космосе. Идея опирается на известный факт: подобные конфигурации часто встречаются в Солнечной системе, значит, они могут появляться и в других местах.

Художественное изображение пульсара B1957+20 — пример «чёрной вдовы». Источник: NASA/CXC/M.Weiss

Экзотрояны — это тела, которые находятся в точках Лагранжа L4 и L5 и движутся по одной орбите с более массивным объектом. В таких точках гравитация уравновешивается, и объект может долго сохранять стабильное положение. В Солнечной системе подобные конфигурации известны давно, особенно рядом с Юпитером.

В новой работе внимание сосредоточили на системах типа «черная вдова». В них миллисекундный пульсар постепенно разрушает звезду-компаньона с очень малой массой. Система выглядит нестабильной, но именно это соотношение масс допускает существование устойчивых орбит для третьего тела.

Наблюдать экзотрояны напрямую в таких условиях нельзя, поэтому Тейлор применил косвенные методы. В системе PSR J1641+8049 он сопоставил оптическую кривую блеска звезды с радиосигналами пульсара. Расхождение между ними могло бы указать на дополнительный объект.

Отдельно он проанализировал 15-летние данные проекта NANOGrav, где фиксируется время прихода радиосигналов. Наличие экзотрояна должно вызывать небольшие колебания центра масс системы и сдвиги во времени сигналов.

Итог оказался скромным. Из девяти изученных систем в двух зафиксированные сигналы объяснили шумом и ограничениями наблюдений. В остальных семи случаях данные не показали присутствия троянских объектов в пределах чувствительности — вплоть до тел с массой меньше земной. Отдельно для системы, проверенной методом сравнения оптических и радиоданных, удалось установить верхний предел: возможный троянский объект не превышает восьми масс Юпитера.