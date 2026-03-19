«Известия» получили официальные данные о новом кроссовере Volga K50 от компании-производителя. Автомобиль с турбомотором и богатым оснащением появится у дилеров летом 2026-го.

Представители марки Volga разослали в СМИ, включая «Известия», сообщение о старте продаж первой модели. Кроссовер K50 построили на платформе D-класса. Производитель делает упор на простор салона и качество материалов отделки.

Сердце автомобиля — двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил. Агрегатируется он с восьмидиапазонным автоматом. Полный привод и адаптивная подвеска входят в оснащение. Длина кузова — 4770 миллиметров, база — 2845 миллиметров.

В салоне установили панорамную крышу с люком, сделали контурную подсветку и аудиосистему на 12 динамиков. Водительское и пассажирское кресла имеют электрорегулировки, память, вентиляцию и массаж. Спинка второго ряда тоже регулируется электроприводом. За безопасность отвечает комплекс систем активной и пассивной защиты.

Выпускать новинку будут в Нижнем Новгороде, где до этого собирали Skoda и Volkswagen. Производственные мощности позволяют выпускать 110 000 автомобилей ежегодно. Серийное производство запустят в следующем квартале. До дилеров машина доберется в третьем квартале. Позже гамму расширят за счет кроссовера C-класса и седана D-класса. Все модели получат высокую степень локализации.

* все фото : Volga