Global_Chronicles
На Камчатке исследовали новый купол вулкана Шивелуч — его высота достигла 2,4 км над уровнем моря
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что ученые провели экспедицию к новому куполу вулкана Шивелуч на Камчатке. Они зафиксировали его рост, собрали образцы пород и изучили активные кратеры.

«Комсомольская правда» рассказала о подъеме группы специалистов, сформированной Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН к новому куполу на Шивелуче, который назвали «300 лет РАН». Исследователи отправились туда, чтобы понять, как он растет и из чего состоит, и по итогам работ подтвердили: образование уже превысило соседние структуры по высоте.

До отметки 1170 метров над уровнем моря исследователи добирались на снегоходах по руслу реки Левая Карина. Дальнейший путь был проделан пешком между древними куполами группы Каран. Участники экспедиции добрались до свежих лавовых образований и кратеров Центральный и Восточный, которые появились в результате извержений весной и осенью позапрошлого года. Ученые описали эти объекты, отобрали образцы пород, зафиксировали присутствие в лаве инородных включений, которые называют ксенолитами.

Параллельно другой участник группы занимался отбором воды из озера в кратере «Озерный», измерял температуру выходящих из разломов горячих газов, а также проводил аэрофотосъемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Это позволило выявить скрытые тепловые аномалии в районе купола.

В результате исследований выяснилось, что высота нового купола составляет 2,4 километра над уровнем моря. По этому показателю он обошел соседний купол Молодой Шивелуч. Купол и дальше растет, правда пока без мощных выбросов, однако по ночам специалисты фиксируют раскаленное свечение в районе вершины.

Оксана Гусева, представляющая Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в разговоре с изданием «КП — Владивосток» пояснила, что Камчатка отличается от других вулканических регионов планеты: на относительно небольшой территории здесь находится около 30 действующих вулканов. Каждый из них демонстрирует разные типы извержений. И то, что сейчас происходит на Шивелуче, представляет для ученых особый интерес.

*  все фото: ИВиС ДВО РАН

#вулкан #камчатка #комсомольская правда #шивелуч
Источник: dv.kp.ru
