О том, что завидовать кому бы то ни было плохо.

В древнем городе Сиедра (Syedra), расположенном недалеко от современной Алании, археологи нашли мозаичный пол площадью примерно 4,5 на 4,5 метра. Он относится к V или VI веку нашей эры.

Мозаика украшала вход в крупный жилой комплекс. Она содержит сложные геометрические и растительные узоры. Но главная особенность — две надписи на греческом языке. Первая гласит: «Используй это с радостью». Так хозяева приветствовали входящих. Вторая переводится как «Пусть завистливый лопнет от ревности». Такие фразы в позднеантичный период не редкость: они должны были защитить дом и его обитателей от сглаза и недоброжелателей.

Руководитель раскопок Эртуг Эргюрер (Ertuğ Ergürer) из Университета Алааддина Кейкубата пояснил: здание использовали со II по VII век, оно неоднократно перестраивалось. Находка дает представление не только об архитектуре, но и о характере владельцев. Сочетание гостеприимства и ироничной защиты от зависти говорит об их чувстве юмора и социальных установках.

После обнаружения мозаику законсервировали, чтобы сохранить ее для дальнейшего изучения. Сиедра, основанная греками в VII веке до н. э., позже стала римским центром и славилась развитой системой водоснабжения. Но именно бытовые находки вроде этой мозаики показывают, как жили обычные люди, а не только правители и полководцы.

