Intel внедрила предкомпилированные шейдеры для видеокарт Arc. Технология уже работает в 13 играх и ускоряет запуск до нескольких раз.

Корпорация Intel объявила о доступности технологии предварительно скомпилированных шейдеров для своих графических процессоров Arc. Решение основано на функции Advanced Shader Delivery из набора инструментов DirectX AgilitySDK, которую Microsoft представила ранее. Технология работает как на дискретных видеокартах Arc, так и на интегрированной графике процессоров Intel.

При стандартном подходе игры компилируют шейдеры непосредственно на устройстве пользователя во время первого запуска или при обновлении драйверов. Этот процесс занимает время и может вызывать задержки. Intel перенесла компиляцию на свои облачные серверы. Специалисты компании предварительно анализируют игры, компилируют шейдеры для различных конфигураций оборудования и сохраняют их в облачной инфраструктуре.

Программное обеспечение Intel Graphics автоматически определяет установленные поддерживаемые игры и загружает соответствующие файлы шейдеров с серверов Intel. Система учитывает конкретную конфигурацию графического процессора и тип накопителя. При последующих запусках игры используют локально сохраненные данные, что исключает этап компиляции.

По данным Intel, на дискретной видеокарте Arc B580 технология обеспечивает двукратное сокращение времени загрузки в среднем по всем поддерживаемым играм. Для God of War Ragnarok показатель достиг 21-кратного ускорения. На интегрированном графическом процессоре Arc B390 зафиксировано двукратное улучшение, на Arc 140V — трехкратное.

На момент запуска список поддерживаемых игр включает 13 проектов. Функция активируется вручную в приложении Intel Graphics Software: раздел «Графика», подраздел «3D-рендеринг», параметр «Предварительно скомпилированные шейдеры». После включения система загружает кэш для всех игр из списка совместимости. При добавлении новых игр обновление происходит автоматически. Пользователь может отключить функцию в любое время.

* все иллюстрации – скриншот WCCFTech