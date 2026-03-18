Global_Chronicles
NVIDIA представила план развития ЦОД с новыми GPU и CPU до 2028 года
NVIDIA представила обновленную дорожную карту для центров обработки данных. Компания раскрыла планы до 2028 года, включая новые GPU, CPU и сетевые технологии.

На этой неделе Дженсен Хуанг публично озвучил планы компании на ближайшие годы. Речь идет не просто о новых видеокартах, а о полноценной экосистеме для центров обработки данных: связке процессоров, графических ускорителей, сетевых решений и памяти.

Источник изображения: Nvidia

Уже в этом году выйдет платформа Vera Rubin. В следующем — версия Rubin Ultra с четырьмя вычислительными чиплетами и терабайтом памяти HBM4E на ускоритель. Но главные новшества ждут рынок в 2028-м.

Архитектура Feynman станет первой, где Nvidia применит многослойную компоновку кристаллов. Технология позволит наращивать производительность не только за счет техпроцесса, но и за счет вертикального монтажа компонентов. Под эти графические процессоры компания разработает кастомную версию памяти HBM4E — ее емкость превысит терабайт на один ускоритель.

В паре с Feynman будут работать новые процессоры Rosa. Судя по дорожной карте, Nvidia ускорила их разработку вдвое: теперь цикл смены архитектуры ЦП сократился с четырех до двух лет. Рядом с ними поставят LPU от Groq — модель LP40 с поддержкой формата NVFP4, разработанного Nvidia. Причем ускорители Groq подключат к шине NVLink — так LPU сможет напрямую обмениваться данными с графическими процессорами внутри системы, а не работать изолированно.

NVLink в версии 2028 года впервые получит встроенные оптические каналы вместо медных. Сейчас, чтобы соединить стойки оптикой, приходится использовать сторонние трансиверы — это дорого и сложно. Интеграция оптики прямо в коммутаторы упростит схему и снизит затраты при масштабировании. Если сегодня максимальная связка через NVLink — 144 GPU, то с оптикой число ускорителей в одной системе можно будет увеличить до 576 или даже 1152.

Одновременно с Feynman компания в 2028-м представит процессор BlueField-5, коммутатор SpectrumX-7 со встроенной оптикой и сетевой адаптер ConnectX-10 SuperNIC.

#nvidia #ии #дженсен хуанг #дата-центры #groq #jensen huang #feynman #gtc 2026 #rosa
Источник: tomshardware.com
