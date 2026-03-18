Global_Chronicles
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
Астрономы обнаружили планету L98-59d в 35 световых годах от Земли, которая представляет собой принципиально новый тип небесных тел — мир с глобальным океаном магмы глубиной в тысячи километров, расплавленным ядром и атмосферой с запахом сероводорода.

Примерно в 35 световых годах от нас, у маленькой красной звезды, вращается планета, которая поставила ученых в тупик. L98-59d лишь в полтора раза больше Земли, но условия там такие, что ни одна из привычных классификаций к ней не подходит. Сначала астрономы думали, что это может быть водный мир, но данные телескопа Уэбба показали: все гораздо необычнее. 

Художественная визуализация лавовой планеты L98-59d. Фотография: Марк Гарлик/MarkGarlick.com

Харрисон Николлс (Harrison Nicholls), астрофизик из Оксфорда, объясняет: планета находится в расплавленном, почти кашеобразном состоянии. Представьте себе патоку, только раскаленную почти до двух тысяч градусов Цельсия. По гигантскому океану магмы, который тянется на тысячи километров вглубь, ходят огромные волны — их гоняют приливные силы соседних планет. Ядро, скорее всего, тоже жидкое. Атмосфера насыщена сероводородом.

Как же это удалось выяснить? Уэбб проанализировал звездный свет, прошедший сквозь атмосферу планеты. Спектр показал обилие серы, что никак не вязалось ни со скалистой, ни с водной структурой планеты — ни та, ни другая не смогли бы удерживать сернистые газы миллиарды лет. Тогда ученые решили запустить компьютерное моделирование и восстановили историю L98-59d с момента ее рождения.

Моделирование дало следующее объяснение: под поверхностью скрывается колоссальный резервуар жидкой магмы. Именно он, словно гигантская ловушка, удерживает летучие вещества, не давая им улетучиться в космос. По словам планетолога Джо Барстоу (Jo Barstow), раньше предполагали, что такая планета может напоминать вулканическую Ио, но реальность превзошла ожидания.

Это открытие заставляет по-новому взглянуть на поиски обитаемых миров. Как замечает Николлс, некоторые планеты, которые считаются находящимися в обитаемой зоне, на поверку могут оказаться просто огромными раскаленными шарами магмы. Жизни там нет, но сам факт существования таких объектов говорит о том, насколько разнообразной бывает Вселенная.

#астрономия #экзопланеты #магма #l98-59d #океан магмы
Источник: theguardian.com
Популярные новости

NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
4
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
10
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Samsung и SK hynix пересматривают планы по расширению выпуска DRAM из-за риска перепроизводства
2
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1
На канале Bang4BuckPC Gamer протестировали Ryzen 9 9950X3D и RX 9070 XT в играх с трассировкой пути
+
Программист из Австралии использовал ИИ для создания вакцины от рака для своей собаки
+
В Geekbench появился 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 565 на архитектуре Zen 6
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
7
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
16
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Vincent_Van_Punchman
01:35
Вам не интересен такой формат? =(
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
32Влад32
00:46
3 Тб - совсем немало для подавляющего большинства пользователей. Так что ПОКА не вижу причин для паники. Да и после этого скорость только понижают.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Dr.Dev
00:03
Гамма-всплеск наступил не одновременно с гравитационным сигналом, а с задержкой в 11,264 секунды. Это время, которое понадобилось ударной волне, чтобы пройти сквозь толщу газового диска и вырваться на...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
h2o
23:39
когда мозгов нет, ударяются в масштабирование. типичное поведение комерсов
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
Vergo
23:35
Очень невнятное описание. На фото надо пометить те места, где производились работы. Приходится гадать, где, и что именно сделано.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Djereli
23:30
Тебя мамка балаболом воспитала? Даже на халяву местные зеленые тролли не отказались бы от 9070xt так как нищие.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
h2o
23:24
как я купил 20 лет назад Antec Nine Hundred , так он у меня и работает. он видел все поколения интелов от 775 сокета и нвидиа, сдромы, 3.5 дисководы, шдд, ссд. сейчас приютил 5600Ж+6600хт вечный корпу...
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
LazyCamel
23:02
Ага, использовать DLSS 5 это все равно что использовать резиновую женщину с иммитаторами вместо подушки-дикимакура в лучшем случае и выпиленно из фанеры 2Д-тян в худшем.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Chato-Boot
21:56
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Китя.
21:56
амудэ не обламывайся FSR 5 завезут.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
