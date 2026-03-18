Астрономы обнаружили планету L98-59d в 35 световых годах от Земли, которая представляет собой принципиально новый тип небесных тел — мир с глобальным океаном магмы глубиной в тысячи километров, расплавленным ядром и атмосферой с запахом сероводорода.

Примерно в 35 световых годах от нас, у маленькой красной звезды, вращается планета, которая поставила ученых в тупик. L98-59d лишь в полтора раза больше Земли, но условия там такие, что ни одна из привычных классификаций к ней не подходит. Сначала астрономы думали, что это может быть водный мир, но данные телескопа Уэбба показали: все гораздо необычнее.

Художественная визуализация лавовой планеты L98-59d. Фотография: Марк Гарлик/MarkGarlick.com

Харрисон Николлс (Harrison Nicholls), астрофизик из Оксфорда, объясняет: планета находится в расплавленном, почти кашеобразном состоянии. Представьте себе патоку, только раскаленную почти до двух тысяч градусов Цельсия. По гигантскому океану магмы, который тянется на тысячи километров вглубь, ходят огромные волны — их гоняют приливные силы соседних планет. Ядро, скорее всего, тоже жидкое. Атмосфера насыщена сероводородом.

Как же это удалось выяснить? Уэбб проанализировал звездный свет, прошедший сквозь атмосферу планеты. Спектр показал обилие серы, что никак не вязалось ни со скалистой, ни с водной структурой планеты — ни та, ни другая не смогли бы удерживать сернистые газы миллиарды лет. Тогда ученые решили запустить компьютерное моделирование и восстановили историю L98-59d с момента ее рождения.

Моделирование дало следующее объяснение: под поверхностью скрывается колоссальный резервуар жидкой магмы. Именно он, словно гигантская ловушка, удерживает летучие вещества, не давая им улетучиться в космос. По словам планетолога Джо Барстоу (Jo Barstow), раньше предполагали, что такая планета может напоминать вулканическую Ио, но реальность превзошла ожидания.

Это открытие заставляет по-новому взглянуть на поиски обитаемых миров. Как замечает Николлс, некоторые планеты, которые считаются находящимися в обитаемой зоне, на поверку могут оказаться просто огромными раскаленными шарами магмы. Жизни там нет, но сам факт существования таких объектов говорит о том, насколько разнообразной бывает Вселенная.