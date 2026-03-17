GizmoChina сообщает о новой утечке, касающейся будущего флагмана Xiaomi 18 Pro. По информации инсайдера Digital Chat Station, устройство получит две 200-мегапиксельные камеры, аккумулятор на 7000 мАч и 6,3-дюймовый экран.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил о ключевых изменениях в Xiaomi 18 Pro. Компания Xiaomi может сосредоточиться на камерах и автономности, что отличает модель от предыдущего поколения.

Утечка указывает на две 200-мегапиксельные камеры: основную и перископический телеобъектив. В Xiaomi 17 Pro использовались сенсоры на 50 Мп, тогда как в новой утечке указаны модули на 200 Мп.

Диагональ экрана составит 6,3 дюйма. Формат компактный для флагманов, но внутри размещают батарею на 7000 мАч. Для сравнения, у прошлой модели было 6300 мАч. Поддержка беспроводной зарядки сохраняется.

Прототип также включает защиту по стандартам IP68/IP69 и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном. Возможно, Xiaomi сохранит и дополнительный экран на задней панели рядом с камерами. Работать новинка будет на еще не анонсированном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Линейку Xiaomi 18 могут представить в Китае в сентябре следующего года. Важно понимать, что данная информация является предварительной.

