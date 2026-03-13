Складной iPhone может выйти дороже топовых моделей, но насколько именно – вопрос открытый. В сети появились новые данные от южнокорейских источников, которые расходятся с предыдущими расчетами аналитиков.
По свежей информации, базовая версия iPhone Fold может обойтись покупателям примерно в $2000, что на 300–400 долларов дешевле, чем прогнозировали осенью Артур Ляо (Arthur Liao) из Fubon Research и инсайдер Instant Digital. Оба ранее сходились на диапазоне 2300–2400 долларов за модель с 256 ГБ памяти.
В пользу высокой цены говорит и техническая начинка. По данным инсайдеров, Apple использует модифицированный шарнир из жидкого металла и гибкое стекло со специальным покрытием. Такие компоненты стоят дорого.
Косвенно на высокую цену указывает и позиционирование. Марк Гурман из Bloomberg относит iPhone Fold к будущим продуктам линейки Ultra. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max с памятью 2 ТБ сегодня стоит около 2000 долларов. Логично предположить, что складная модель будет дороже.