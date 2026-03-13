Издание WCCFTech сообщает, что Apple рассматривает стартовую цену около 2000 долларов для будущего складного смартфона iPhone Fold. При этом другие источники называют более высокий ценовой диапазон.

Складной iPhone может выйти дороже топовых моделей, но насколько именно – вопрос открытый. В сети появились новые данные от южнокорейских источников, которые расходятся с предыдущими расчетами аналитиков.

По свежей информации, базовая версия iPhone Fold может обойтись покупателям примерно в $2000, что на 300–400 долларов дешевле, чем прогнозировали осенью Артур Ляо (Arthur Liao) из Fubon Research и инсайдер Instant Digital. Оба ранее сходились на диапазоне 2300–2400 долларов за модель с 256 ГБ памяти.

В пользу высокой цены говорит и техническая начинка. По данным инсайдеров, Apple использует модифицированный шарнир из жидкого металла и гибкое стекло со специальным покрытием. Такие компоненты стоят дорого.

Косвенно на высокую цену указывает и позиционирование. Марк Гурман из Bloomberg относит iPhone Fold к будущим продуктам линейки Ultra. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max с памятью 2 ТБ сегодня стоит около 2000 долларов. Логично предположить, что складная модель будет дороже.