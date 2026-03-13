Метод использует испарение летучей жидкости для изменения поверхностного натяжения

Более 500 лет назад Микеланджело потратил четыре года на роспись потолка Сикстинской капеллы. Великий художник жаловался, что краска постоянно капает ему на лицо. Специалисты из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology) выяснили, как удерживать краску на поверхности даже при наклоне.

Изображение - pinterest.com

Команда ученых под руководством профессора Хёнсу Кима (Hyunsu Kim) изучила явление, известное как гравитационная неустойчивость. Стекание краски происходит из-за различий в поверхностном натяжении, когда тонкая пленка жидкости постепенно падает вниз. Ученые предложили добавлять небольшое количество летучего компонента, который испаряется, создавая поток Марангони. Этот поток направляет краску в зоны с более высоким натяжением, предотвращая образование капель.

В экспериментах тонкая пленка краски сохраняла форму даже на наклонных поверхностях, иногда наблюдались колебания жидкости вместо падения капель. Такой подход может использоваться не только для живописи, но и при точном нанесении покрытий, 3D-печати и управлении жидкостями в условиях невесомости. Минву Чой (Minwoo Choi), первый автор исследования, отмечает, что метод позволяет контролировать стекание жидкости без внешнего вмешательства.