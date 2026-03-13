Более 500 лет назад Микеланджело потратил четыре года на роспись потолка Сикстинской капеллы. Великий художник жаловался, что краска постоянно капает ему на лицо. Специалисты из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology) выяснили, как удерживать краску на поверхности даже при наклоне.
Изображение - pinterest.com
Команда ученых под руководством профессора Хёнсу Кима (Hyunsu Kim) изучила явление, известное как гравитационная неустойчивость. Стекание краски происходит из-за различий в поверхностном натяжении, когда тонкая пленка жидкости постепенно падает вниз. Ученые предложили добавлять небольшое количество летучего компонента, который испаряется, создавая поток Марангони. Этот поток направляет краску в зоны с более высоким натяжением, предотвращая образование капель.
В экспериментах тонкая пленка краски сохраняла форму даже на наклонных поверхностях, иногда наблюдались колебания жидкости вместо падения капель. Такой подход может использоваться не только для живописи, но и при точном нанесении покрытий, 3D-печати и управлении жидкостями в условиях невесомости. Минву Чой (Minwoo Choi), первый автор исследования, отмечает, что метод позволяет контролировать стекание жидкости без внешнего вмешательства.