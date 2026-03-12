Российские СМИ рассказали о планах Забайкальского края создать завод солнечных панелей. Министр Виталий Эксузян назвал проект ответом на нехватку энергетических мощностей в регионе.

В интервью ТАСС министр по планированию и развитию Забайкальского края Виталий Эксузян рассказал о намерении региона построить завод по выпуску солнечных панелей. Проект собираются реализовать через механизм международных территорий опережающего развития. Соответствующий закон вступил в силу в этом году и, по мнению чиновника, полностью отвечает текущим экономическим условиям.

Идея данного проекта родилась из-за острой нехватки электроэнергии в крае, пояснил Эксузян. При этом регион имеет серьезное преимущество — около трехсот солнечных дней в году. Министр назвал отказ от использования такого природного ресурса нерациональным решением.

Сейчас региональные власти прорабатывают возможность строительства солнечных электростанций совокупной мощностью до одного гигаватта. Собственное производство панелей позволит серьезно сэкономить на логистике: доставлять оборудование из других регионов или из-за рубежа всегда дорого.

Министр уточнил, что новая генерация не закроет полностью потребности крупных горнодобывающих предприятий. Но для небольших производств, которые тоже формируют экономику края, этих мощностей будет достаточно.