Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Власти Забайкалья планируют наладить выпуск панелей для солнечных электростанций
Российские СМИ рассказали о планах Забайкальского края создать завод солнечных панелей. Министр Виталий Эксузян назвал проект ответом на нехватку энергетических мощностей в регионе.

В интервью ТАСС министр по планированию и развитию Забайкальского края Виталий Эксузян рассказал о намерении региона построить завод по выпуску солнечных панелей. Проект собираются реализовать через механизм международных территорий опережающего развития. Соответствующий закон вступил в силу в этом году и, по мнению чиновника, полностью отвечает текущим экономическим условиям.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Идея данного проекта родилась из-за острой нехватки электроэнергии в крае, пояснил Эксузян. При этом регион имеет серьезное преимущество — около трехсот солнечных дней в году. Министр назвал отказ от использования такого природного ресурса нерациональным решением.

Сейчас региональные власти прорабатывают возможность строительства солнечных электростанций совокупной мощностью до одного гигаватта. Собственное производство панелей позволит серьезно сэкономить на логистике: доставлять оборудование из других регионов или из-за рубежа всегда дорого.

Министр уточнил, что новая генерация не закроет полностью потребности крупных горнодобывающих предприятий. Но для небольших производств, которые тоже формируют экономику края, этих мощностей будет достаточно.

#завод #солнечные панели #забайкальский край #виталий эксузян
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
1
Для флагмана Vivo X300 Ultra выпустили телеобъективы с фокусным расстоянием 200 и 400 мм
+
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
В Татарстане можно будет платить за проезд по трассам в мессенджере Max
+
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
7
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
7
Анонс RTX Mega Geometry в The Witcher 4, поддержка Path Tracing в 007 First Light и Control Resonant
+
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
1
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
6
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
6
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:36
Ты наверное не знаешь как работают дивиденды и порядок их выплат. Дивиденды не обязанность, а право. Просвещайся: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/9f4fbb73c39e25049b6c7c98bbbec1b...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Akuma
17:09
Ради интереса набросал комп в конфигураторе DNS в бюджете до 80к. Вышло на R5 и 5060. Комп за 75к на 5050 будет покупать только альтернативно гениальный.
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Phantom Lord
17:09
А это тут при чём?
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
17:03
6800ХТ за то в предложенную тобой цену как раз укладывается, и 5700х уже её вытягивает, 5500 относительно хватит
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Анатолий Шведцов
16:59
знаешь, с тех пор, как Газпром отменил дивиденды держателям акций, тупо спиздив гору денег у законных акционеров, чукча понял всё
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
dmitry07
16:47
У китайцев уже были свои видеокарты пару лет назад, но драйвера - это серьезная проблема.
Lisuan представила в Китае игровую видеокарту Lisuan Extreme на чипе 6 нм и модели LX Pro/AI
Алексей Курляев
16:47
В принципе можно взять любую память 3200-3600, а БП взять с модульным подключением и от 700 Вт. 6800 xt явно не для бюджетного процессора, 12600k или ам5 7700-7800/9800x3d.
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
linux4ever
16:28
И разработчик дистрибутивов, разработчик 3D приложений, разработчик дистрибуции, и ремонтник, а теперь ещё юрист. Ну просто гений.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Иннокентий Васильевич
16:27
которое по своим характеристикам превосходит все известные подобные материалы. -- Дятел, вот с "известными подобными материалами" и надо было сравнивать Они его вот прям вчера "придумали"? Чухня какая...
В Китае создали углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной конструкционной стали
Phantom Lord
16:18
1. Очень много жалоб, что у Ripjaws из ДНС очень много брака и отказывают менять. 2. БП лучше уже взять нормальный Cougar GR 750 или Cougar GEX750, или же б/у сиасоник 750 3. По видеокарте - уж лучше ...
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter