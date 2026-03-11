ROX Motor начала принимать предзаказы на внедорожник ROX Adamas в России. Модель выделяется дизайном студии Pininfarina, известной работой с Ferrari и Rolls-Royce, и гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода.

Дизайн обычно не становится главным аргументом в новостях о внедорожниках. В случае ROX Adamas ситуация другая. Как пишет издание «Автоновости дня», компания ROX Motor начала принимать заказы на модель в России и отдельно подчеркивает работу итальянской студии Pininfarina (Pininfarina S.p.A.). Именно эта команда в разные годы разрабатывала автомобили для Ferrari, Maserati и Rolls-Royce.

Экстерьер ROX Adamas строится на строгих, почти геометрических формах. Кузову приданы квадратные формы и итальянский стиль от дизайнеров Pininfarina. На решетке радиатора разместили три золотые буквы ROX, а логотип с такой же окантовкой установили на капоте и колесных дисках.

Одновременно компания расширила варианты оформления. В палитру кузова добавили два новых цвета. Один получил название «Золото пустыни» и связан с производственной площадкой бренда в Абу-Даби. Второй оттенок — «Горный зеленый», который отсылает к российскому производству.

Для салона предложили отдельный вариант — «Королевский фиолетовый». Этот цвет разработчики связали с традициями королевской семьи ОАЭ, которая входит в число инвесторов ROX Motor вместе с группой Weiqiao Pioneering Group.

Покупателям предложили три варианта компоновки салона. Family Edition использует схему 2+2+3 с трехместным диваном. Big Family Edition размещает пассажиров по формуле 2+3+2 и увеличивает пространство третьего ряда. Business Edition рассчитана на шесть человек и включает раздельные кресла второго ряда.

Все версии оснащаются гибридной системой REEV. В ее составе работает мотор-генератор Mitsubishi. Он вырабатывает около 3,5 кВт·ч энергии на литр топлива, что позволило увеличить общий запас хода до 1226 км по циклу WLTC.

Цены на внедорожник в России начинаются от 10,1 млн рублей. Производство ROX Adamas планируют запустить на калининградском заводе «Автотор».

* все фото - Rox Motor