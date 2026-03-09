Модель PC550 использует память Xtacking 4.0 NAND

Китайский производитель памяти Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) представил коммерческий твердотельный накопитель PC550. Устройство работает через интерфейс PCIe 5.0 x4 и использует протокол NVMe 2.0. Компания ориентирует модель на системы для искусственного интеллекта и корпоративные клиентские ПК.

PC550 использует чипы 3D NAND X4-9070 с архитектурой Xtacking четвертого поколения. Инженеры применили четырехканальную конструкцию контроллера. Такой подход снижает энергопотребление и уменьшает тепловыделение по сравнению с восьмиканальными схемами.

Может быть интересно

Изображение - YMTC

Накопитель выйдет в форм-факторах M.2 2242 и M.2 2280. YMTC предложит версии объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Старшая модель обеспечивает последовательное чтение до 10 500 МБ/с и запись до 10 000 МБ/с. Базовый вариант на 512 ГБ обеспечивает до 880 тысяч операций чтения и 1,1 миллиона операций записи в секунду. Модели на 1 ТБ и 2 ТБ достигают около 1,3 миллиона операций чтения и записи.

Ресурс записи: 300 терабайт для 512-гигабайтной версии, 600 для терабайтной и 1200 для двухтерабайтной. Энергопотребление в режиме ожидания остается ниже 3 мВт, при нагрузке — менее 6 Вт. Цена накопителя на данный момент не известна.