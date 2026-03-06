На выставке MWC 2026 в Барселоне заметили неизвестную модель Vivo. Предположительно, это смартфон X300 Max, который компания пока официально не представляла.

Компания Vivo привезла на выставку MWC 2026 в Барселоне несколько новых устройств. Основное внимание компания уделила модели X300 Ultra, ориентированной на мобильную фотографию. При этом на стенде заметили другой смартфон без официального представления, и наблюдатели связали его с будущей моделью X300 Max.

Как пишет GizmoChina, информация о смартфоне появилась одновременно с обсуждением нового процессора MediaTek Dimensity 9500. Новинку на стенде обозначили просто как представителя серии X300, без уточнения модели.

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) сопоставил детали и обратил внимание на аппарат с маркировкой V258A. Этот код, по его мнению, связан с номером V2548A, который ранее появился в базе сертификации 3C. Документы регулятора также указывают на поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Дополнительную подсказку дали фотографии, опубликованные руководителем Vivo Ханом Бо Сяо (Han Bo Xiao). На снимках показан телефон с похожим дизайном.

Внешне телефон отличается от моделей X300 и X300 Pro. Камеры расположены иначе: два объектива размещены по обе стороны логотипа Zeiss T*, а третий находится над ними.

По слухам, смартфон может получить 6,78-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1440p. Также обсуждают вероятность того, что телефон снабдят аккумулятором емкостью около 7000 мАч.

Vivo пока не подтверждала выпуск X300 Max. Тем не менее, появление телефона на MWC указывает на возможное расширение серии X300.

* все фото - Roland Quandt