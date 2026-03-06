Газета «Известия» пишет, что импортные товары в России могут подорожать на 15–30% в ближайшие месяцы.

Ситуация вокруг Ормузского пролива уже влияет на поставки товаров в Россию. Как отмечают «Известия», этот маршрут играет важную роль для российского параллельного импорта: через него проходило до 40–60% таких грузов. Когда международные перевозчики начали избегать опасной зоны, стоимость и сроки доставки сразу выросли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под удар могут попасть разные категории товаров. В первую очередь речь идет о технике Apple, Samsung и Sony, а также о запчастях для европейских автомобилей и промышленном оборудовании.

Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов объяснил, что страховые компании уже подняли премии для судов примерно на 50%. Часть крупных операторов временно остановила транзит через опасный участок.

Перевозчики начали искать обходные маршруты. Один вариант — разгрузка в портах Омана с дальнейшей перевалкой грузов. Другой — длинный путь вокруг Африки, если ситуация в Красном море также остается напряженной. В обоих случаях логистика становится дороже. По оценке Алексея Иванова, себестоимость перевозок увеличивается на 20–35%, а сроки доставки растягиваются на две–три недели.

Экономист Ольга Гогаладзе отмечает: даже при крепком рубле это приведет к росту цен. Доставка дорожает в валюте, и бизнес закладывает новые расходы в розничную стоимость товаров.

При этом, как пишут «Известия», дефицита товаров в РФ не ожидается. Складских запасов электроники и автозапчастей, по словам участников рынка, хватает примерно на четыре–восемь недель.

Вместе с тем, эксперт компании 5D Consulting Михаил Никитин полагает, что продавцы могут начать повышать цены заранее, ориентируясь на информационный фон и возможные будущие расходы.

Если кризис на Ближнем Востоке продолжится, импортные товары в России могут существенно подорожать. По мнению Гогаладзе, даже после нормализации поставок цены не вернутся к предыдущему уровню из-за сохранения высоких логистических расходов.