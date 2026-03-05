Издание Tom's Hardware сообщает об успешном испытании лазерной связи между летящим самолетом и геостационарным спутником. Европейское космическое агентство добилось скорости передачи данных 2,6 Гбит/с без ошибок в течение нескольких минут.

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Нидерландской организацией прикладных научных исследований (TNO) и немецкой компанией TESAT провело испытания лазерной связи. Ученым удалось передать данные с самолета на геостационарный спутник со скоростью 2,6 Гбит/с. Это мировой рекорд для таких расстояний.

Тест прошел во французском Ниме. Самолетный терминал связался со спутником Alphasat TDP-1, располагающимся на высоте 36 000 километров, и обеспечил несколько минут соединения без единой ошибки. Инженеры называют это огромным достижением: попасть лазерным лучом в движущуюся цель через атмосферу и облака — задача технически сложная.

Франсуа Ломбар из Airbus Defence and Space считает, что технология откроет дорогу к высокоскоростному интернету на борту самолетов и скорости будут сравнимы с домашними оптоволоконными сетями. Обычные спутники подобное обеспечить не могут в силу физических ограничений, тогда как лазерная система работает быстрее и не страдает от перегруженности радиочастотного спектра.

Спутниковые лазерные системы уже существуют, но до сих пор никто не получал гигабитные скорости с геостационарной орбиты. Например, аппарат TBIRD NASA выдавал 200 Гбит/с, но летал всего в 530 км от Земли. 36 000 км — совсем другой уровень сложности.

Рекорд ESA пришелся на период активного развития спутниковой связи. В 2026 году SpaceX планирует запустить больше миллиона аппаратов для орбитальных дата-центров. Новые Starlink V2 с поддержкой 5G будут нести в 100 раз больше данных, чем нынешние.