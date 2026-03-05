РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» сообщает об активизации мошенников, предлагающих «горящие» туры на весенний сезон.

Представители платформы «Мошеловка» обратили внимание РИА Новости на сезонный всплеск активности мошенников в сфере туризма. По их данным, злоумышленники ориентируются на граждан, которые планируют весенний отдых и ищут недорогие варианты.

С началом весны и наступлением тепла мошенники начинают массово предлагать «срочные» и «горящие» туры. Они создают поддельные сайты, копирующие ресурсы известных туристических агентств, или взламывают аккаунты реальных менеджеров в социальных сетях. Потенциальным клиентам обещают крупные скидки на путевки в Турцию, Египет и Сочи. Главное условие — полная предоплата. После перевода денег «турагент» перестает выходить на связь, а сайт или аккаунт блокируется.

Целевая аудитория таких схем — люди и семьи, планирующие отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент. Март становится пиковым месяцем, поскольку россияне начинают бронировать поездки на весну и лето. Рост цен на путевки делает граждан более уязвимыми для предложений с ценами ниже рыночных.

В «Мошеловке» рекомендуют покупать туры только через официальные сайты крупных агентств или агрегаторов, имеющих историю и реальные офисы. Необходимо проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности. Поводом для отказа от сделки должно стать требование перевести стопроцентную предоплату на карту частного лица, а не на расчетный счет юридического лица.