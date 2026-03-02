Прогноз Gartner предвещает скорое исчезновение бюджетных компьютеров. Причиной стали высокие цены на память.

Старший аналитик Gartner Ранджит Атвал (Ranjit Atwal) представил прогноз по рынку ПК. По его словам, к 2028 году бюджетные компьютеры прекратят своё существование. Главная причина — резкий рост цен на компоненты памяти.

По данным Gartner , доля памяти в себестоимости компьютера достигла уровней, при которых производители не могут сохранять старые цены. Обычно они старались не трогать бюджетный сегмент — любой рост стоимости отпугивает покупателей. Сейчас же компании вынуждены закладывать удорожание компонентов в конечную цену.

Сильнее всего пострадают ПК в диапазоне от 500 до 1000 долларов. Именно на эту категорию давление окажется максимальным. В нынешнем году мировые поставки компьютеров могут снизиться на 10,4 процента. Для сравнения: рынок смартфонов сократится меньше.

Покупатели начнут менять технику реже. К концу года средний срок службы ПК вырастет на 20 процентов — людям проще отложить покупку, чем платить больше. У производителей осталось мало вариантов. Они будут вынуждены ограничивать ассортимент и сокращать объемы продаж, лишь бы сохранить прибыль. Во втором квартале ситуация усугубится: текущие запасы памяти подойдут к концу, и новые партии ПК будут поставляться уже по новым ценам.