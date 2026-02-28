GizmoChina сообщает, что Xiaomi готовит к выпуску новый ультратонкий ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта.

Xiaomi возвращается в сегмент собственных ноутбуков спустя несколько лет затишья. Согласно данным китайского инсайдера Digital Chat Station , которыми делится GizmoChina, компания готовит модель с акцентом на искусственный интеллект. Последний раз полноценный ноутбук под брендом Xiaomi выходил в 2023 году — это была модель Book 14. После этого компания выпускала только устройства суббренда Redmi.

Новинка получит 14-дюймовый дисплей и вес около одного килограмма. Внутри — процессоры Intel, представленные на CES 2026 в прошлом месяце. Покупателям предложат два варианта: младший Ultra 5 325 с 8 ядрами и частотой до 4,5 ГГц и старший Ultra X7 358H. Последний собран на 16 ядрах, разгоняется до 4,8 ГГц и получил Intel Radiant B390.

Оперативной памяти производитель, судя по утечке, не пожалел. Базовая версия получит 24 гигабайта, продвинутая — 32. Накопитель в обоих случаях — терабайтный SSD.

Память — 24 или 32 ГБ ОЗУ, в обоих случаях с SSD на 1 ТБ. При этом инсайдер уточнил: 16-дюймовой версии ждать не стоит. Какие именно ИИ-функции получит ноутбук, пока не раскрывают. Детали могут измениться к моменту анонса.

* фото – скриншот издания GizmoChina