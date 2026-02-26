Издание РИА Новости передает, что Роскомнадзор заявил о рассылке поддельных уведомлений о запрете VPN на работе.

Как сообщает РИА Новости, Роскомнадзор столкнулся с мошеннической рассылкой, в которой от имени его территориальных подразделений объявляют о запрете использования VPN на работе. Служба обратила внимание на детали, которые сразу ставят под сомнение подлинность таких писем.

По данным ведомства, сегодня неизвестные начали отправлять сообщения с адреса на бесплатном почтовом сервисе. В тексте сообщается о якобы введенном запрете на использование VPN в рабочих целях, и сами письма оформлены как официальные документы, исходящие от территориального управления.

Авторы не преминули снабдить письма информацией о наличии у сотрудника сертифицированной электронной подписи, дабы придать им больший вес. Однако Роскомнадзор акцентировал внимание на том, что служба не имеет отношения к данным сообщениям.

Ведомство напомнило, что его официальные письма приходит только с адресов домена rkn.gov.ru. Каждое письмо сопровождает электронная подпись в формате .sig, которую можно проверить через портал госуслуг. Если этих признаков нет, доверять такому уведомлению не стоит.