РИА Новости сообщает о планах Министерства просвещения создать перечень игрушек для детских садов.

Минпросвещения готовит официальный перечень игрушек для детских садов. Министр Сергей Кравцов в интервью РИА Новости объяснил: ведомство хочет ввести единые требования к тому, чем играют дети в дошкольных учреждениях.

Отбор игрушек будут вести по двум параметрам. Первый — способность развивать ребенка. Второй — соответствие традиционным ценностям. Кравцов уточнил: через игры дети должны знакомиться с культурой России, ее историей, ремеслами и известными личностями.

Речь о минимальном наборе — том, что обязательно должно быть в детских садах. Конкретный список еще не составили, названия игрушек и производителей пока не называли. Но сам подход уже обозначили: государство намерено системно подойти к тому, что попадает в руки к дошкольникам.