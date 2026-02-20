Издание TechCrunch сообщает, что канадское подразделение Toyota (Toyota Motor Manufacturing Canada) заключило соглашение с Agility Robotics на поставку семи человекоподобных роботов Digit. Роботы будут работать на заводе по сборке кроссоверов RAV4.

Toyota после года испытаний компания подписала контракт с Agility Robotics на аренду семи роботов Digit для завода в Канаде.

Президент канадского подразделения Тим Холландер (Tim Hollander) заявил, что роботы помогут повысить эффективность производства. Конкретные задачи Digit — разгружать контейнеры с автозапчастями, которые доставляет автоматизированный складской погрузчик. Работать они будут в зонах, где нет людей.

Внедрение гуманоидов на реальном производстве — штука сложная. Одно дело показать робота в лаборатории, другое — встроить его в рабочий процесс с учетом техобслуживания и подзарядки. В Agility это понимают. Компания уже поставляет Digits логистическим операторам вроде GXO, Schaeffler и даже Amazon. Управлять парком роботов помогает облачная платформа Arc.

Технический директор Agility Прас Велагапуди (Pras Velagapudi) пояснял раньше: затраты на внедрение часто превышают цену самого робота. Но искусственный интеллект позволяет сократить время на настройку и быстрее вывести роботы на нужную производительность.

Toyota и Agility планируют использовать этот контракт, чтобы в будущем освободить людей от однообразной физической работы. Параллельно Agility готовит роботов следующего поколения, которые смогут безопасно работать бок о бок с людьми. Нынешние Digit для этого пока недостаточно надежны.