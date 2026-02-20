Сервис «МТС Защитник» сообщил РИА Новости о новой схеме обмана: мошенники создают фейковые агентства знакомств, чтобы получить личные данные и деньги россиян.

Мошенники придумали способ выманивать деньги и личные данные под видом услуг агентств знакомств. Сервис «МТС Защитник» поделился информацией о схеме мошенничества, разъяснив, как она работает и как можно избежать обмана.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Схема растянута во времени, и это не случайно. Сначала мошенник звонит по случайному номеру и просто прощупывает почву — одинок ли человек, ищет ли отношения. Если абонент заинтересовался, начинается второй этап. Лже-консультант детально расспрашивает о предпочтениях: где должен жить будущий партнер, какой у него должен быть доход и социальный статус. Чем больше деталей, тем сильнее иллюзия серьезной работы.

Далее мошенники предлагают внести небольшой вступительный взнос — чисто символическую плату за доступ к базе кандидатов. Оплатить нужно по ссылке, которую скидывают в мессенджер. Переход ведет либо к списанию денег со счета, либо к утечке банковских данных.

В «МТС Защитнике» дают четкие рекомендации: не передавать по телефону личные данные, коды от банковских карт и пароли. Если собеседник запрашивает такую информацию или просит перейти по ссылке — лучше сразу завершить разговор.