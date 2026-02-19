Sony подала патент на облачный комплект разработчика, который позволит независимым студиям проще создавать и тестировать игры. Инструментарий включает поддержку машинного обучения и удобное тестирование.

Sony подала патент под названием «Облачная платформа для инкубации игр на основе реальных экспериментов». Документ описывает инфраструктуру, призванную решить основные проблемы небольших студий — от технических ограничений до сложностей с продвижением.

Изображение - Tech4Gamers

Разработчики получат удаленный доступ к виртуальной студии с полным набором инструментов. Платформа включает средства машинного обучения для генерации ассетов — это должно сократить объем ручной работы. Система позволяет выкладывать демо-версии и собирать обратную связь от сообщества до финального релиза.

В патенте описали и маркетинговую составляющую. Одним кликом можно запускать A/B-тесты игровых механик или публиковать рекламные материалы в социальных сетях. Sony рассчитывает, что такой подход даст инди-командам системный путь для развития проектов — от прототипа до релиза с готовой аудиторией.