Sony подала патент под названием «Облачная платформа для инкубации игр на основе реальных экспериментов». Документ описывает инфраструктуру, призванную решить основные проблемы небольших студий — от технических ограничений до сложностей с продвижением.
Изображение - Tech4Gamers
Разработчики получат удаленный доступ к виртуальной студии с полным набором инструментов. Платформа включает средства машинного обучения для генерации ассетов — это должно сократить объем ручной работы. Система позволяет выкладывать демо-версии и собирать обратную связь от сообщества до финального релиза.
В патенте описали и маркетинговую составляющую. Одним кликом можно запускать A/B-тесты игровых механик или публиковать рекламные материалы в социальных сетях. Sony рассчитывает, что такой подход даст инди-командам системный путь для развития проектов — от прототипа до релиза с готовой аудиторией.