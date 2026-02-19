Дополнение Destiny 2: Shadow and Order выйдет летом. Разработчики сообщили, что задержки связаны с доработкой функционала и повышением качества.

Bungie объявила в социальных сетях о задержке релиза дополнения Shadow and Order. Команда объяснила решение необходимостью внести серьезные изменения и улучшить качество игрового процесса.

Изображение - Insider Gaming

Новая дата выхода — июнь текущего года. Конкретное число разработчики назовут позже. Тогда же они обещают раскрыть детали о повышенном уровне вооружения и других обновлениях.

До релиза студия продолжит выпускать патчи и работать над стабильностью игры. Кроме того, в марте стартует событие «Игры Стражей», а в апреле «Железного знамени» станут проводить чаще.

Параллельно продолжается работа над улучшениями и патчами. Разработчики пообещали информировать фанатов о происходящих событиях через социальные сети.