Финансовая площадка Банки.ру предупредила о новом виде мошенничества в Telegram. Преступники обещают ускорить обмен сообщениями, но взамен крадут персональные данные и аккаунты.

Специалисты компании F6 заметили: на фоне замедления мессенджера резко выросло число мошеннических схем. Преступники маскируют свои атаки под помощь в ускорении работы Telegram — и это срабатывает.

Одна из главных ловушек — специальный бот. Он обещает «обойти замедление», но для доступа требует пройти проверку, что пользователь реальный человек, а «не робот». Нажав кнопку подтверждения, пользователь невольно раскрывает свой номер телефона. Дальше бот просит ввести пятизначный код — якобы для проверки. На деле это код входа в Telegram. Если его ввести, злоумышленники тут же получат доступ к аккаунту. Особенно уязвимы те, кто не включил «облачный пароль».

Вторая схема — новые каналы в Telegram. Их названия намекают на помощь с обходом блокировки. Там предлагают скачать «улучшенный клиент Telegram» или перейти по ссылкам для ускорения работы. Но за этими предложениями часто скрываются трояны: эксперты F6 обнаружили вредоносное ПО для Windows в одном из таких архивов.

Анастасия Князева, аналитик департамента защиты от цифровых рисков F6, предупреждает: любые предложения «ускорить» Telegram стоит воспринимать с подозрением. Лучший способ обезопасить себя — включить в мессенджере второй фактор аутентификации. Это серьезно усложнит задачу злоумышленникам, даже если они получат код авторизации.