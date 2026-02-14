Сайт Конференция
Global_Chronicles
Ученые нашли у улитки гены, которые могут вернуть зрение человеку
Издание SciTechDaily рассказывает о работе биологов из США. Ученые изучают золотистую яблочную улитку, которая полностью восстанавливает глаз за месяц, и надеются применить эти знания для лечения людей с травмами глаз.

Человеческий глаз — сложнейший орган, который после повреждения не восстанавливается. Но есть существа, у которых это получается. Команда Элис Аккорси из Калифорнийского университета в американском городе Дэвисе изучает золотистую яблочную улитку (Pomacea canaliculata) — она способна за месяц отрастить новый глаз взамен утраченного. Результаты опубликованы в научном журнале Nature Communications, а подробности приводит SciTechDaily.

 

Может быть интересно

Фото: Элис Аккорси, Калифорнийский университет в Дэвисе

Яблочные улитки оказались идеальными лабораторными животными: у них короткий жизненный цикл, высокая плодовитость, и они неприхотливы в содержании. Но главное — их глаза относятся к камерному типу, как у человека. У них есть роговица, хрусталик, сетчатка и даже зрительный нерв.

Аккорси и ее коллеги применили микроскопию и геномный анализ и подтвердили: анатомия и набор генов у улитки и человека поразительно схожи. Многие гены, отвечающие за развитие человеческого глаза, работают и у моллюска. После регенерации новый глаз по структуре и экспрессии генов почти не отличается от исходного.

Процесс восстановления идет поэтапно. Первые сутки уходят на заживление раны. Затем недифференцированные клетки мигрируют в область повреждения и начинают делиться. К 15-му дню формируются хрусталик, сетчатка и нерв. Еще две недели глаз дозревает и увеличивается.

Чтобы понять механизм, специалисты адаптировали для улиток технологию CRISPR. В первом эксперименте они отключили ген pax6, который у людей отвечает за развитие глаз и мозга. Улитки с двумя мутантными копиями гена рождались без глаз. Это подтвердило ключевую роль pax6 в формировании органа зрения. Теперь ученые проверят, нужен ли этот ген для регенерации у взрослых особей.

«Если мы найдем набор генов, важных для регенерации глаз, и эти гены присутствуют у позвоночных, теоретически мы сможем активировать их у человека», — поясняет Аккорси. Сейчас команда также изучает другие гены, отвечающие за формирование хрусталика и сетчатки, а также регуляторы pax6.

#зрение #scitechdaily #глаз #регенерация #pomacea canaliculata #яблочная улитка
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

lighteon
00:08
Скорее тестирование бессмысленное и беспощадное + видеокарта убитая попалась. Снизил ей частоты до 200/200 - геометрия все равно лезет, не спасти... Издеваюсь над полутрупом
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Djereli
23:41
Приход кодов подтверждения не на симку еще раз доказывает что мобильные операторы спонсоры мошенников. Также спонсирование Украины бесплатными симками для беспилотников.
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
Александр Милешин
23:32
Сам комп включается, только видюха отьехала. Похоже, что криворукий пользователь не до конца воткнул разьём на видеокарте! Это типичная и к сожалению частая ошибка подключения видеокарты! И это не гар...
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
dimkahon
23:13
Мде, как оказалось, пределы моих мечтаний в начале нулевых - 9700pro, 6600 (GТ), и т.п. (даже HD 3800) на поверку оказались слабачками. Не будь этих статей, так и не узнал бы никогда.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
swr5
21:27
"организмам не пришлось ждать", "химия сработает сама".))))
Ученые нашли в астероидах почти все нужные для зарождения жизни соединения
Андрей Иванов
21:08
Whizdom, Godyva, After forever, ну и можно рускоязычный Tracktor Bowling
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
lighteon
20:56
Когда они битыми оказываются как FX 5500 и 6600 дизмораль ловится. Но когда рабочими и разгоняются, как Geforce 3 или Radeon 9550 - радуюсь
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
20:54
У меня нет доступа к старым запчастям, чтобы их от туда таскать. Скорее наоборот - иногда туда их приношу...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Артур Поздняков
20:42
С работы таскаешь старые запчасти? Я такое оправдать не могу.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
ark-bak
20:22
Не жалко вам времени на ЭТО?
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter