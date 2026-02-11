Мошенники могут использовать похожие по написанию символы, вводить заглавные буквы или добавлять лишние чёрточки

Управление «К» МВД РФ, как сообщает РИА Новости, обнародовало схемы, с помощью которых злоумышленники создают обманчиво похожие адреса фишинговых сайтов. Это позволяет им маскировать поддельные страницы под легитимные сервисы, вводя пользователей в заблуждение.

Изображение - ChatGPT

В своем Telegram-канале агентство показало конкретный пример — скриншот с адресами поддельных ботов для обмена криптовалютой. В описании они прямо перечислили хитрости мошенников.

Преступники подменяют похожие по начертанию символы, вставляют заглавные буквы там, где их обычно не ждут, или добавляют лишние черточки. Часто они просто дописывают в адрес понятные слова, связанные с финансами или криптовалютой.

Специалисты МВД отмечают, что подобных подделок становится все больше. Их ключевая рекомендация проста, но критически важна: перед тем как вводить данные или переводить деньги, нужно не лениться и вручную, буква за буквой, сверить адресную строку с адресом легального сервиса.