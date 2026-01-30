Появились подробности о глобальном запуске смартфонов Xiaomi 17 и 17 Ultra.

Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился подробностями о предстоящих глобальных версиях смартфонов Xiaomi. Утечка, про которую написали в издании GizmoChina, касается двух моделей — базовой Xiaomi 17 и флагманской 17 Ultra, раскрывая их варианты памяти, цвета и потенциальные цены.

Источник изображения: Marcus Herbrich

Согласно данным, стандартная Xiaomi 17 5G выйдет в двух комплектациях: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной. Покупателям предложат черный, синий и зеленый цвета корпуса. Более продвинутая модель 17 Ultra 5G получит 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ. Ее цветовая палитра включает черный, белый и зеленый.

Параллельно немецкий ритейлер, информацию о котором нашло издание Notebookcheck , выставил предзаказ на Xiaomi 17 с 512 ГБ памяти за 1099 евро. Учитывая, что у базовой версии будет и вариант на 256 ГБ, ее стартовая цена может опуститься до 999 евро.

При этом глобальные версии, судя по всему, получат немного урезанную комплектацию. Вместо аккумулятора на 7000 мАч, как в китайском варианте, для международного рынка готовят батарею емкостью 6330 мАч. Это все равно на 20% больше, чем у предшественника, и поддержка быстрой зарядки на 100 Вт сохранится.

По предварительным данным, мировой запуск линейки Xiaomi 17 начнется после выставки MWC 2026, то есть в марте. Вся информация пока носит неофициальный характер.