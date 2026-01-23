Издание WCCFTech сообщает, что Apple может сохранить текущую цену на бюджетный iPhone 17e, несмотря на рост стоимости комплектующих.

Публикация на портале WCCFTech указывает, что Apple может избежать повышения стоимости своей будущей бюджетной модели. Согласно анализу, несмотря на общий рост цен на ключевые компоненты в отрасли, компания, возможно, удержит ценник iPhone 17e на прежнем уровне благодаря эффективному управлению цепочкой поставок.

Основными драйверами удорожания смартфонов являются флэш-память NAND и оперативная память DRAM, цены на которые выросли на 70% и 100% соответственно. На этом фоне флагманские iPhone 18, вероятно, подорожают. Однако для модели iPhone 17e, судя по слухам, ситуация иная.

Аналитики предполагают, что Apple смогла повысить эффективность своей цепочки поставок именно для этой модели. Ключом к потенциальной экономии станет широкое использование проверенных компонентов. Так, в iPhone 17e планируют применить тот же 5G-модем C1, что и в текущем iPhone 16e. По оценкам, это позволит сэкономить около 10 долларов на каждом устройстве по сравнению с использованием базового чипа Qualcomm.

Еще одной статьей экономии могут стать дисплеи. Ожидается, что вместо дорогих LTPO-панелей в iPhone 17e будут устанавливать OLED-экраны LTPS от китайского производителя BOE. Поскольку репутация BOE уступает Samsung или LG, Apple, вероятно, закупает эти панели по более низкой цене.

Вместе с использованием процессора A19, аналогичного базовому iPhone 17, эти меры могут позволить компании компенсировать общий рост стоимости памяти и сохранить цену на уровне $599.