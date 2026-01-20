Сайт Конференция
Global_Chronicles
Правительство отказалось повысить лимит стоимости подарков в 3000 рублей для врачей и учителей
Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект об увеличении допустимой стоимости подарков учителям и врачам. Инициатива предполагала повысить лимит с 3 до 10 тысяч рублей.

Правительство отказалось пересматривать устаревший, по мнению авторов законодательной инициативы, лимит в 3 тысячи рублей. 

Законопроект поступил от депутата Ярослава Нилова. Он предлагал увеличить допустимую стоимость «обычного подарка» для работников образовательных, медицинских и социальных организаций.Аргументировалось это тем, что нынешний предел в 3 тысячи рублей установили еще в 2008 году, и с тех пор покупательная способность этой суммы сильно изменилась. Минпросвещения даже выразило принципиальную поддержку, сославшись на сложившуюся традицию благодарности.

Но в правительстве увидели в этом другую проблему. Суть в том, что статья Гражданского кодекса устанавливает лимит не только для врачей и учителей. Под те же три тысячи рублей попадают и государственные служащие. Для них это не просто «максимальная сумма подарка» — любой подарок дороже этой суммы, полученный в связи со службой, они обязаны сдать государству. Если теперь поднять лимит для медиков и педагогов, а для чиновников оставить старый, получится правовая неразбериха. Кабмин, дав отрицательный ответ, указал, что такой подход нарушает единство антикоррупционных мер.

Есть и тонкости в применении текущей нормы. Самый спорный момент — коллективные подарки. Если 30 учеников скинутся по 333 рубля на общий подарок за 10 тысяч, он все равно будет считаться превышением. Закон трактует это как лазейку для обхода запрета, поэтому стоимость не делят на количество дарителей, а считают общей.

В итоге цветы и коробка конфет по-прежнему остаются самым безопасным способом выразить признательность педагогу или доктору без риска для обеих сторон.

#законопроект #подарки #врачи #учителя
Источник: iz.ru
