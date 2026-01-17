Сбер, киностудия «Союзмультфильм» и «Школа 21» запустили всероссийский конкурс анимации «Ну, ИИ, погоди!». Он приурочен к 90-летию студии. Главное условие для участников — использовать в работе российские нейросети, например, «ГигаЧат» или Kandinsky, на любом этапе создания мультфильма.

Легендарная студия «Союзмультфильм» празднует юбилей необычным способом. Вместе с партнерами она запускает конкурс, который соединяет классическую анимацию с современными технологиями.

Как сообщает Лента.ру, конкурс «Ну, ИИ, погоди!» рассчитан на семейные команды. Детям предлагают создать поздравительный анимационный ролик для студии вместе с родителями. Но есть обязательное условие: в процессе нужно задействовать отечественные нейросети. Это может быть генерация изображений, написание сценария или создание самой анимации с помощью таких сервисов, как «ГигаЧат» или Kandinsky.

Еще одно требование — где-то в ролике должны появиться цифры 9 и 0, как символ 90-летия «Союзмультфильма». Участники могут рисовать как своих персонажей, так и использовать классических героев студии.

Организаторы подчеркивают, что конкурс — это попытка объединить традиции с новыми технологиями.

Для тех, кто не знает, как подступиться к нейросетям, партнеры приготовили бесплатный обучающий курс «Создание анимации с нейросетями». Его разработали специалисты «Школы 21» и «Союзмультфильма».

Прием работ продлится до 10 апреля текущего года. Экспертное жюри, в которое войдут представители индустрии и студии, выберет лучшие ролики. Главный приз — миллион рублей. Победитель, занявший второе место, получит 250 тысяч рублей, а третий — умный телевизор Sber. «Союзмультфильм» также вручит десять поощрительных наград.