Несмотря на рекордные инвестиции, политика «N-2» означает, что американские фабрики в Аризоне всегда будут на два шага позади тайваньских.

США и Тайвань договорились о масштабных инвестициях в производство микросхем на американской земле. Но эти планы имеют одно важное ограничение, которое не позволит Вашингтону получить полную независимость в этой сфере.

Как сообщает WCCFTech, общая сумма инвестиций по новому соглашению составляет 500 миллиардов долларов. Половину этой суммы — 250 миллиардов — вложит сама TSMC. Остальные средства предоставит правительство Тайваня. Деньги пойдут на расширение существующих и строительство новых заводов компании в Аризоне, создание передовых цехов упаковки чипов и научно-исследовательских центров.

Финансовый директор TSMC Венделл Хуанг (Wendell Huang) в эфире CNBC подтвердил приверженность компании проекту в США. Он заявил, что инженерам удалось выровнять ключевой показатель — выход годных изделий — между американскими и тайваньскими фабриками.

Но здесь вступает в силу тайваньская политика «N-2». Этот закон обязывает компанию размещать самое передовое производство только на острове. Зарубежные фабрики, включая американские, могут работать по технологиям, которые отстают как минимум на два поколения. Например, когда на Тайване будут выпускать чипы по 2-нм техпроцессу, в Аризоне в лучшем случае освоят 4-нм.

Сам Хуанг признал, что не ожидает перевода производства новейших чипов в США в ближайшем будущем. В качестве причин он назвал уникальную среду сотрудничества, отлаженные производственные линии и огромный кадровый резерв, которые TSMC имеет на Тайване.

Как становится ясно, США получат дополнительные мощности для выпуска микросхем, что снизит риски для глобальной цепочки поставок. Но доступ к самым современным технологиям, которые определяют лидерство в области ИИ и высокопроизводительных вычислений, останется географически привязанным к Тайваню.