Инвестиционный фонд Noble Capital обратился в американский суд с требованием к России выплатить 225,8 миллиарда долларов

В американской судебной системе появилось дело с экстраординарными финансовыми требованиями к России. Их сумма сопоставима с годовым бюджетом страны.

Иск против Российской Федерации подал инвестиционный фонд Noble Capital. В заявлении в Федеральный суд округа Колумбия компания утверждает, что является владельцем облигаций, которые Российская империя размещала среди инвесторов в США более века назад. Фонд обвиняет Россию в нарушении принципа правопреемства, поскольку она, по его мнению, отказалась от долгов империи.

Вместе с РФ ответчиками по делу значатся Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Суд уже установил срок для официального ответа со стороны обвиняемых — до конца этого месяца.

Ключевое требование истца — разрешить погашение долга за счет российских активов, замороженных на Западе. Речь идет о резервах на сотни миллиардов евро, в основном хранящихся в европейском депозитарии Euroclear.

Этот иск стал частью сложной юридической и финансовой конфронтации. Россия в ответ заблокировала иностранные активы на своих счетах типа «С». Центробанк уже сам подал иск к Euroclear, обвиняя его в причинении ущерба. Российские власти неоднократно заявляли, что любые попытки конфисковать ее средства являются противозаконными и подрывают мировую финансовую систему.