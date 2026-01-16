Сайт Конференция
Global_Chronicles
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Инвестиционный фонд Noble Capital обратился в американский суд с требованием к России выплатить 225,8 миллиарда долларов

В американской судебной системе появилось дело с экстраординарными финансовыми требованиями к России. Их сумма сопоставима с годовым бюджетом страны.

Иск против Российской Федерации подал инвестиционный фонд Noble Capital. В заявлении в Федеральный суд округа Колумбия компания утверждает, что является владельцем облигаций, которые Российская империя размещала среди инвесторов в США более века назад. Фонд обвиняет Россию в нарушении принципа правопреемства, поскольку она, по его мнению, отказалась от долгов империи.

Вместе с РФ ответчиками по делу значатся Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Суд уже установил срок для официального ответа со стороны обвиняемых — до конца этого месяца.

Ключевое требование истца — разрешить погашение долга за счет российских активов, замороженных на Западе. Речь идет о резервах на сотни миллиардов евро, в основном хранящихся в европейском депозитарии Euroclear.

Этот иск стал частью сложной юридической и финансовой конфронтации. Россия в ответ заблокировала иностранные активы на своих счетах типа «С». Центробанк уже сам подал иск к Euroclear, обвиняя его в причинении ущерба. Российские власти неоднократно заявляли, что любые попытки конфисковать ее средства являются противозаконными и подрывают мировую финансовую систему.

#россия #сша #замороженные активы #иск #суды #российская империя #noble capital #царские бонды
Источник: ria.ru
1
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
14:29
По ссылке ходил? То был другой случай. Припаять тот - припаял, но тогда очковал что-то вообще тестить. Да и на воздухе вроде карта была. А сейчас ещё и с XOC биосом (иначе, не ушёл бы в реальной нагру...
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
Китя.
14:28
Но твой вопли же будут стерты.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:27
Если тебе это нравится ценой того,что тебя тут унижают и опускают как последнюю шлюху то ок.я готов на такой размен
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:27
А мне нравится наблюдать как тебя бананят и превращают как там в пепел. так будет всегда слышь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:24
Ишо? А я тебя сношу струёй упругой мочи,так и буду сносить.и за дело,я подчёркиваю. Хоть 100 раз меня снесут я восстану аки феникс из пепла ради богоугодного дела (опускания тебя,щекастая Конча)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Roditch
14:23
Россия не является правопреемником Российской империи. Так что фонду Noble Capital ничего не светит. Могут сразу судиться с Польшей и Финляндией, они были же частью Российской империи.
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
_ErOp_
14:13
Для тупенького автора я просто скажу - забрав колду у сони, майки сыграли вдолгую - они просто тихохонько ставят сони раком и яростно наяривают их, а сонибои ещё и рады. Судя по продажам - 70+% приб...
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
Китя.
14:10
Знаешь как тебя снесут но не переживай создашь новый акк и его также снесут.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:09
Ты был попуск щекастый им и будешь,животное
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:08
Так было и будет. всегда смирись
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
