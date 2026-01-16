Китайский стартап Qingtian Rent запустил первую в мире платформу для краткосрочной аренды роботов.

Издание GizmoChina сообщает о запуске в Китае необычного сервиса. Теперь компании могут арендовать робота на день, как автомобиль через каршеринг.

Сервис Qingtian Rent заработал в Шанхае в конце декабря 2025 года. Его идея проста: превратить дорогостоящих роботов, цена которых сопоставима с люксовым автомобилем, в доступный сервис по требованию. Платформа работает через приложение, где бизнес может заказать робота на нужный срок.

Инвесторы сразу оценили концепцию. Стартап привлёк десятки миллионов долларов начального финансирования. Рунд возглавила компания Hillhouse Capital, к ней присоединились Fosun и другие крупные фонды. Эти деньги планируют направить на расширение по стране, развитие технологической платформы и создание стандартизированной системы с обучением операторов и страхованием.

Спрос оказался огромным. Всего за три недели на платформе зарегистрировалось больше 200 000 пользователей. Количество ежедневных заказов уже перевалило за 200 и продолжает расти. Такие известные сети, как Haidilao, Mixue Ice Cream и Meiyijia, используют арендованных роботов для привлечения клиентов. Машины танцуют, занимаются каллиграфическим письмом и создают вирусный контент прямо в магазинах.

Бум аренды совпал с предновогодним сезоном и всплеском популярности человекоподобных роботов после их появлений на концертах и ТВ. Цены на аренду при этом значительно упали, сделав технологию доступной для малого бизнеса.

Пока роботы в основном выполняют развлекательные функции, но создатели Qingtian Rent смотрят дальше. Они рассчитывают, что со временем роботы найдут применение в розничной торговле, туризме, на заводах и складах.