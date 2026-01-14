Издание GizmoChina разбирается, насколько оправдана покупка смартфона на Snapdragon 8 Gen 3 в 2026 году. Этот флагман 2023 года заметно уступает новинкам в тестах, но в реальных задачах разница для большинства пользователей неочевидна.

Стоит ли в 2026 году обращать внимание на смартфоны с процессором, который дебютировал три года назад? Публикация GizmoChina дает на это неочевидный, но положительный ответ, разбирая сильные и слабые стороны чипа Snapdragon 8 третьего поколения.

Snapdragon 8 Gen 3 был топом в конце 2023 года, но с тех пор Qualcomm выпустила чипы с собственными ядрами Oryon — Snapdragon 8 Gen 5 и Elite Gen 5. В синтетических тестах они показывают существенный отрыв. Однако авторы отмечают, что в повседневных сценариях этот разрыв сливается. Прокрутка соцсетей, просмотр видео или веб-серфинг на старом флагмане выглядят практически так же плавно.

С играми ситуация неоднозначная. Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 по-прежнему тянет современные проекты, включая те, что используют трассировку лучей. Но новые чипы обеспечивают стабильно высокий FPS в длительных сессиях, лучше справляются с нагревом и экономнее расходуют заряд.

Область ИИ — еще один немаловажный пункт сравнения. Hexagon NPU в старом чипе до сих пор поддерживает работу генеративных моделей. Для базовых AI-задач вроде улучшения фото его возможностей достаточно. Но если нужны самые продвинутые локальные AI-агенты, тут уже выигрывают новые процессоры с улучшенной энергоэффективностью.

Главное преимущество Snapdragon 8 Gen 3 в 2026 году — не производительность, а цена. Устройства на этом чипе сильно подешевели, а их программная поддержка ещё не закончилась. Многие флагманы 2024 года, такие как Galaxy S24 Ultra, продолжают получать обновления безопасности и ОС.

В итоге, ответ GizmoChina такой — да, этот процессор остается привлекательным. Но с оговоркой. Для тех, кому нужна абсолютная максимальная мощность, лучшая энергоэффективность и топовые AI-функции, есть смысл смотреть на новинки. Для всех остальных старый флагман предлагает солидную производительность и отличное соотношение цены и качества, которое перекрывает его техническое отставание.