Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Археологи нашли в Сибири богатые драгоценностями захоронения V-VIII веков детей местной знати
Археологическая экспедиция в Западной Сибири обнаружила несколько детских захоронений V-VIII веков нашей эры. В могилах нашли украшения, богатые пояса и предметы, которые обычно сопровождали знатных взрослых.

Археологи, исследующие памятники в Западной Сибири, обнаружили ряд детских захоронений возрастом более тысячи лет. Найденное в этих могилах — украшения, пояса, предметы одежды — указывает на высокий социальный статус погребенных.

Археологи под руководством профессора Андрея Павловича Бородовского  из Новосибирского государственного педагогического университета исследовали ряд памятников в Верхнеобском регионе. На участках вроде Ивановки-6 или Юрт-Акбалыка-8 они нашли погребения детей из богатых семей. В захоронениях лежали сложные наборные пояса, металлические украшения и искусно сделанные ювелирные изделия.

Одна из самых ярких находок — серебряная фибула с гранатом, обнаруженная в Ивановке-6. Эту застежку для плаща сделали в византийском стиле. Ее вряд ли привезли прямо из Константинополя. Скорее, местная элита перенимала или копировала заморские модные тенденции, чтобы подчеркнуть свой престиж.

Фрагменты серебряной витой проволоки от меча, обнаруженные во время раскопок кургана

Бородовский настаивает, что такое обилие ценностей в могиле — не просто проявление родительской любви и горя. Это часть социального ритуала. Через погребальный обряд общество публично подтверждало статус ребенка, родившегося в знатной семье. Археолог называет это «преднамеренным и глубоко мифологизированным ритуальным языком».

Ученый считает, что в культуре того времени существовал сильный образ «царственного отрока». Согласно этой идее, лидерство и власть — не личная заслуга, а вопрос рождения. Именно этот принцип отражали погребальные обряды. В глазах общества ребёнок из знатной семьи с самого начала был полноправным носителем статуса, а не кем-то второстепенным.

Эту традицию подтверждают и более поздние этнографические данные. Например, у тувинцев исторически мальчиков с самого раннего возраста одевали в одежду, имеющую те же знаки ранга, что и одежда взрослых мужчин. Ключевым элементом был пояс, который часто делал отец. Он символизировал посвящение ребенка во взрослый социальный мир.

Даже когда Сибирь вошла в состав Российской империи, ритуал не исчез — просто поменялись символы. В более позднем захоронении на территории Умревинского острога археологи нашли мальчика в униформе с серебряной вышивкой, похожей на одежду чиновников горной администрации. Идея та же: через погребальный костюм демонстрировали статус и причастность к власти.

Профессор Бородовский обращает внимание на важный контраст. Современный взгляд на детство как на особый, охраняемый мир сформировался лишь около 120 лет назад. А на протяжении большей части истории всё было иначе. Детей, особенно из знатных семей, с рождения воспринимали как часть социальной системы с определённой ролью.

«Эти захоронения позволяют нам увидеть, как общество понимало детство», — говорит ученый. — «Не как время ожидания, а как активное социальное состояние». Сибирские находки — не открытие новой истины, а яркое материальное подтверждение этой старой, но забытой в быту реальности.

#археология #дети #сибирь #захоронения #украшения #раннее средневековье
Источник: rodina-history.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
47
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
На Донбассе предприятия добычи полезных ископаемых переходят на переработку сырья
+
Моддер из России собственноручно собрал модули ОЗУ и заметно сэкономил
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
В AMD не будут препятствовать сторонним инструментам для поддержки FSR Redstone на RDNA 3
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
2
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
+
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
21
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
25
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
9
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
5

Сейчас обсуждают

kosach1989
02:34
Это жёсткая и суровая правда. Нам, бедным пользователям Нвидии, постоянно Хуанг подсовывает устаревшие, не оптимизированные технологии. Dlss и rtx активируются принудительно и просто уничтожают картин...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:07
краткая характеристика ентого индивида
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:03
неправильно статейка называется. надо так "16 презираемых аффторов на клоцкерсах" и далее по тексту 1- зыстюх 2- зыстюх .... 15 - зыстюх 16 -зыстюх
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
AngryLibrarian
01:55
"Корабль" к "поезду" никакого отношение не имеет, это наши переводчик постарались. На корейском название ленты Ким Хонсона звучит как "Охота на волков".
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
AndreySE-VL
01:40
Все нормально ) месторождение не залежалось ))
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
&lt;TopUpdate&gt;
01:04
лол, там чел с картой нвидия делится своим игровым опыт от длсс. а вы ему ярлык вешаете. лол.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Waramagedon
00:41
Передала то, что под контролем РФ )
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Genrix
00:13
приятно почитать как скулит фанат амд без нормальных лучей, апскейлера и генератора на своей красной карте
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
ЛехаСектоид
00:07
все заносят блогерам, это реклама называется
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
32Влад32
00:00
А как же незалежность?
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter