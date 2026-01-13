Стоимость ключевых компонентов для смартфонов резко выросла. Цены на мобильную оперативную память (DRAM) подскочили более чем на 70%, а на флэш-память (NAND) — на все 100%. Это вынуждает бренды идти на сложные компромиссы.

Планируете сменить смартфон в ближайшее время? Новости с рынка комплектующих заставляют задуматься о более ранней покупке. Ситуация с памятью, без преувеличения, стала критической для всей индустрии.

Аналитики WCCFTech приводят шокирующие цифры. Цена на мобильную DRAM типа LPDDR выросла более чем на 70% по сравнению с прошлыми периодами. Стоимость чипов NAND-памяти, где хранятся ваши фото и приложения, и вовсе удвоилась.

Цифры говорят сами за себя. Доля памяти в себестоимости смартфона достигла 20%. Ранее показатель держался на уровне 10-15%. Теперь каждый пятый доллар затрат идет именно на память. Это ставит производителей в сложное положение. Некоторые из них уже рассматривают возврат к 4 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях, хотя этот объем давно стал считаться минимальным. Другие компоненты тоже дорожают. Новые флагманские чипсеты в этом году могут стоить более $300 за штуку.

WCCFTech в своем материале утверждает, что дефицит памяти, по прогнозам, сохранится до конца 2027 года. И это не самый худший прогноз. Вчера мы рассказали нашим читателям о куда более негативном варианте , который был озвучен редактором раздела «Технологии и наука» издания TweakTown.

В любом случае выбор у всех производителей электроники крайне неприятный. Либо сокращать характеристики устройств, рискуя отстать от конкурентов. Либо повышать розничные цены, отпугивая покупателей. Кризис затронул всех, и его последствия скоро почувствует каждый, кто захочет купить новый телефон, планшет или какой другой подобный гаджет.