Данные космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) предоставили убедительные доказательства существования «убегающей» сверхмассивной черной дыры. Объект массой в 20 миллионов Солнц удаляется от своей галактики со скоростью 3,6 миллиона километров в час, оставляя за собой колоссальный след из новорожденных звезд.

Теория предсказывала их существование десятилетиями, но доказать было нечем. Теперь, как сообщает Live Science, у астрономов появились первые веские улики: сверхмассивная черная дыра, которая с огромной скоростью удирает прочь из родной галактики.

Исследование возглавлял Питер ван Доккум (Pieter van Dokkum) из Йельского университета (Yale University). Его команда еще в 2023 году заметила странную полосу на снимке космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope). Последующие наблюдения на обсерватории Кека (W. M. Keck Observatory) показали, что это может быть след из молодых звезд длиной в 200 000 световых лет, вытянутый невероятно массивным объектом.

Чтобы получить окончательные доказательства, ученые обратились к JWST. Его чувствительная камера среднего инфракрасного диапазона запечатлела то, что не смогли другие инструменты — отчетливую головную ударную волну перед движущимся объектом. Ван Доккум сравнил это с волной от корабля: саму черную дыру, «корабль», не видно, но «воду» — ионизированные водород и кислород, которые она выталкивает перед собой, — разглядеть удалось.

По данным JWST, масса этого «корабля» составляет около 20 миллионов масс Солнца, а скорость — примерно 3,6 миллиона километров в час. Информация с разных телескопов сложилась в четкую картину, которая совпала с теоретическими моделями.

Как такой гигант мог вырваться из центра галактики? По мнению астрономов, единственный реалистичный сценарий — гравитационное взаимодействие нескольких сверхмассивных черных дыр. Скорее всего, в центре галактики столкнулись как минимум два таких монстра, и гравитационное взаимодействие вытолкнуло одну из них прочь, сообщив чудовищное ускорение.

Это открытие — первый серьезный кандидат в «убегающие» сверхмассивные черные дыры за 50 лет поисков. Ван Доккум отмечает, что теперь предстоит найти другие подобные объекты, чтобы понять, насколько часто во Вселенной происходят такие гравитационные выбросы сверхмассивных черных дыр из галактик. Эту работу могут выполнить широкоугольные телескопы нового поколения, такие как «Евклид» (Euclid) и будущая обсерватория Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope).